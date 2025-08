Dove si vive meglio in Italia: la classifica in base all’età

Dove si vive meglio in Italia? Dipende dall’età. Questo, almeno, è quanto sostiene un nuovo studio: scopriamo le città migliori.

Se state pensando di cambiare città di residenza, vi conviene dare uno sguardo alla ricerca sulle località dove si vive meglio in Italia. Non si tratta di una lista qualsiasi, ma di una classifica stilata in base all’età. Vi anticipiamo solo che ai primi posti ci sono cittadine del Nord.

Dove si vive meglio in Italia in base all’età

Una nuova inchiesta del Sole 24 Ore svela dove si vive meglio in Italia in base all’età. Dai bambini agli anziani, passando per i giovani: ogni località del Belpaese è adatta a una determinata fascia della popolazione. A brillare è soprattutto il Nord, mentre il Sud fa parecchia fatica a emergere.

Partiamo dai bambini. Per loro la città ideale è Lecco, dove ci sono spazi sicuri, scuole con risultati eccellenti nei test nazionali e ampia scelta per quel che riguarda lo sport. Non solo, la località lombarda spicca anche per un basso tasso di criminalità minorile e vanta un ambiente urbano perfetto per le famiglie con prole.

Passando all’età di mezzo, se così possiamo definirla, troviamo Gorizia. I giovani tra i 18 e i 35 anni possono trovare stabilità lavorativa, con contratti temporanei che quasi sempre vengono trasformati in indeterminati, e una vasta offerta culturale e ricreativa.

E gli anziani? Anche in questo caso vivono meglio al Nord

Le prime posizioni della classifica delle città dove si vive meglio in Italia è occupata solo da città del Nord. Anche per gli anziani, infatti, bisogna spostarsi in una località del settentrione: Bolzano. Qui gli over 65 possono trovare una sorta di paradiso, con un’ampia scelta di attività culturali. Non solo, dal report risulta anche una bassa dipendenza dai farmaci e un’alta spesa sociale dedicata alla terza età.

E le città del Sud? A prescindere dall’età, si classificano sempre alle ultime posizioni. Da Caltanissetta a Trapani, passando per Napoli, Reggio Calabria e Crotone: la qualità di vita non è buona.

Qualità di vita nel 2025: la classifica completa

Di seguito, la classifica completa delle città dove si vive meglio in Italia in base all’età:

Bambini:

Lecco

Siena

Aosta

Trento

Firenze

Giovani:

Gorizia

Bolzano

Cuneo

Trieste

Ferrara

Anziani: