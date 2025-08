James Bond, la casa in cui “viveva” è in vendita: ecco dove si trova e quanto costa

La casa di James Bond è stata messa in vendita: si trova in uno dei quartieri più affascinanti di Londra ed è in stile Regency.

Se sognate di vivere nella casa di James Bond e avete intenzione di trasferirvi a Londra, sappiate che la casa dell’agente segreto più famoso di tutti i tempi è stata messa in vendita. Ovviamente, dovete avere anche un conto in banca florido. Scopriamo dove si trova, com’è fatta e quanto costa.

Dove si trova la casa di James Bond

Una casa da sogno, nel cuore di Chelsea a Londra. Stiamo parlando della dimora in cui, secondo John Pearson, biografo ufficiale di Ian Fleming, abitava James Bond. Ovviamente, non parliamo di un vero indirizzo di residenza, ma di quello utilizzato nei romanzi dedicati all’agente segreto più famoso del globo. Adesso l’abitazione, elegante e con gli interni dall’effetto wow, è stata messa in vendita.

Era il 1953, quando lo scrittore e giornalista britannico presentò per la prima volta il suo agente 007, probabilmente senza immaginare che sarebbe diventato un personaggio simbolo della letteratura e del cinema. Stando a quanto sostiene Pearson in James Bond: The Authorized Biography of 007 del 1973, Fleming decise di farlo vivere al 30 Wellington Square, una zona di Londra da sempre molto ambita, che aveva accolto diverse personalità importanti, come Alan Alexander Milne, creatore di Winnie the Pooh.

La casa di James Bond, che in fin dei conti non è mai stata tale ma che nell’immaginario di molti lo è, è stata messa in vendita proprio recentemente. Costruita nel 1850 nello stile tipico dell’architettura Regency londinese, ha una facciata in stucco bianco, alte finestre e dettagli d’epoca che saltano subito all’occhio.

Quanto costa la casa di James Bond

La casa in cui Ian Flaming ha immaginato James Bond è meravigliosa sia all’esterno che all’interno. Gli ambienti domestici, pur essendo stati ristrutturati nel corso degli anni, presentano dettagli dell’epoca, come i pavimenti in legno, i camini e gli stucchi originali a decoro delle pareti. Ci sono, però, anche finiture moderne e impianti all’avanguardia, dettagli che rendono la dimora estremamente funzionale.

Quattro piani ben organizzati, che ospitano una cucina abitabile ampia e spaziosa, doppio salone con affaccio sulla piazza, cinque camere da letto e sei bagni. I dettagli in marmo dominano in quasi tutte le stanze, toilette comprese, ma spiccano anche gli specchi incastonati nelle pareti. Per accedere alla vendita è richiesta una cifra importante: 6,450,000 sterline, pari a 7.457.361,00 euro.