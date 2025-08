La bevanda “da maschi” che fa bene alle donne: 8 motivi (scientifici) per amare la birra

È la bevanda alcolica preferita di molte donne e se non rientri tra loro, noi ti diamo ben 8 motivi per cui anche tu dovresti bere la birra!

Bere la birra rientra nella routine quotidiana di molte persone, infatti viene utilizzata come bevanda da accostare ai piatti o da gustare insieme agli amici a fine giornata. In Italia la maggior parte delle persone è amante della birra, nonostante siamo il paese che ne consuma di meno rispetto agli altri. Ovviamente non bisogna mai esagerare perché parliamo di una bevanda alcolica, ma la birra ha i suoi benefici e adesso vi elenchiamo gli 8 motivi per cui tutte noi dovremmo berla!

Perché bere la birra fa bene

1. Riduce ansia e stress. Chi al giorno d’oggi con la vita frenetica e movimentata in cui si ritrova non è sottoposto ad ansia e stress? Ecco, un bel bicchiere di birra può ridurre il problema! Lo conferma uno studio dell’Università di Montréal canadese rivelando che 2 bicchieri di birra al giorno riducono ansia e stress.

spillare birra

2. Ricca di vitamina B. Non tutti lo sanno, ma la birra è ricca di vitamine del gruppo B.

3. Non ingrassa. Uno dei miti più diffusi e indiscussi è il fatto che la birra faccia ingrassare. Sfatiamolo immediatamente! La birra non ingrassa assolutamente e tanto meno è ricca di zuccheri come gli altri cocktail.

4. Favorisce la digestione. La bevanda alcolica in questione è ottima per favorire la digestione, proprio per tale motivo spesso viene abbinata a numerosi piatti sostanziosi.

5. Fa bene al cuore. Senza abusarne, la birra può fare bene al cuore. Ciò accade perché, come spiegano i ricercatori di uno studio condotto dall’Università di Harokopio, gli antiossidanti della birra migliorano la circolazione e rendono le arterie più flessibili.

Gli ultimi motivi ma non per importanza

6. È ricca di nutrienti. Lo conferma uno studio della Tufts University, la birra è ricca di nutrienti ed è un vero toccasana per la salute delle ossa!

7. Facilita il sonno. Specialmente chi soffre di insonnia e, quindi, ha difficoltà a dormire, la birra è perfetta come sedativo, grazie al contenuto del luppolo.

Possiamo confermare che bere la birra, quindi, faccia realmente bene alla salute! Attenzione, però, a non abusarne.