Attraverso i social il cantante Rkomi è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, che lavora come modella.

Rkomi ha deciso di uscire allo scoperto e di vivere alla luce del sole la sua storia con Havana Plevani, la top model che da alcuni mesi gli avrebbe rubato il cuore. I due hanno trascorso alcuni giorni di vacanza a Minorca, alle isole Baleari, e per la prima volta è stato lo stesso cantante ha ufficializzare la liaison con un video condiviso nelle sue stories (in cui lo si vede baciare sulla labbra la modella).

Rkomi e Havana Plevani stanno insieme

Rkomi è uscito allo scoperto con Havana Plevani, una splendida modella con cui sembra aver trovato la felicità e con cui (secondo Fanpage) si frequenterebbe da alcuni mesi. Sui social è stato lo stesso cantante a postare un breve video in cui lo si vede baciare la giovane modella, che è sempre stata distante dal mondo dello spettacolo.

Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla liaison tra i due ma al momento Rkomi non ha svelato ulteriori dettagli né è dato sapere come lui e Havana si siano conosciuti.