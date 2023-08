Amore al capolinea per Ilary Blasi e Bastian Muller? Alcuni indizi spuntati sui social lasciano presagire una rottura tra i due.

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller è giunta al capolinea? Sui social in tanti hanno iniziato a ipotizzare la questione dopo che la conduttrice e l’imprenditore hanno smesso di mostrarsi insieme.

Nelle ultime ore Ilary Blasi è stata avvistata in Sardegna in compagnia dell’amica Michelle Hunziker, e del fidanzato tedesco non vi sarebbe stata neanche l’ombra. L’ultima apparizione della coppia insieme risalirebbe a un mese fa, quando i due sono partiti insieme per il Brasile.

Ilary Blasi e Bastian, amore al capolinea? Gli indizi

Sui social in tanti si chiedono se la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller sia giunta al termine visto che, nelle ultime ore, la conduttrice è partita da sola per la Sardegna e sempre da sola è rientrata a Roma, dove ad attenderla erano presenti i suoi figli. Lei e il fidanzato non appaiono insieme da quasi un mese, ma al momento nessuno dei due ha confermato o smentito le voci in merito alla presunta rottura.

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller è stata ufficializzata dalla conduttrice dopo il suo controverso addio al marito Francesco Totti.