Elisa Isoardi ha rotto il silenzio sulla sua vita professionale a seguito della chiusura de La Prova del Cuoco.

Elisa Isoardi sta per tornare in tv al timone di Linea Verde Life su Rai 1 e a a Gente lei stessa ha confessato i retroscena dietro a questa sua rinascita professionale e in merito al suo doloroso addio a La Prova del Cuoco (avvenuto ormai tre anni fa).

“Noi siamo quello che facciamo e, nel giugno 2020, ritrovarmi all’improvviso ferma per la chiusura de La prova del cuoco non mi ha fatto stare bene. Mi sentivo spenta, un po’ smarrita, non lo ricordo come un bel periodo”, ha confessato la conduttrice, che ha voluto svelare anche un retroscena sulla sua vita sentimentale.

Elisa Isoardi: la confessione sulla chiusura de La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi ha confessato di essere entusiasta per il suo imminente ritorno in tv e ha svelato anche quanto sia stato doloroso per lei dire addio a La Prova del Cuoco (quando il programma è stato definitivamente chiuso, nel 2020). A Gente la conduttrice ha anche svelato che al momento sarebbe sigle e che trovare un partner non sarebbe la sua principale priorità.

“Sono profondamente serena da sola. Ho tanti amici, amiche, non sono alla ricerca di un compagno a tutti i costi. La mia realizzazione personale non passa attraverso il rapporto di coppia. Quando sei innamorata sogni la famiglia, pensi per due, quando non lo sei più, vai avanti con te stesso. Nella mia vita, in questo momento, al primo posto c’è Elisa”, ha ammesso.