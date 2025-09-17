Belen e Cecilia Rodriguez, pace fatta: spunta la foto della loro riconciliazione

Belen e Cecilia Rodriguez si ritrovano a Milano: pizza in famiglia e serenità ritrovata, le due sorelle hanno fatto pace.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno catturato un momento che i fan attendevano da tempo: Belen e Cecilia Rodriguez di nuovo insieme, dopo mesi di distanza e tensioni. Le sorelle, simbolo di affetto e complicità per il pubblico, hanno fato ufficialmente pace. Ma scopriamo come sono andate le cose e le prove della riconciliazione.

Belen e Cecilia di nuovo insieme

Secondo quanto riportato, la serata milanese di sabato scorso è stata all’insegna della convivialità per la famiglia Rodriguez.

Belen, accompagnata dal figlio Santiago e da alcuni amici, ha raggiunto l’appartamento della sorella. Poco dopo, Cecilia, visibilmente in dolce attesa, è stata fotografata mentre scendeva con il suo cagnolino Ercolino per ritirare le pizze ordinate a domicilio.

Belén Rodríguez – www.donnaglamour.it

Un gesto semplice, che però testimonia l’atmosfera serena e distesa ritrovata tra le due sorelle. Nonostante il dolore per la perdita della sua amata cagnolina Aspirina, Cecilia ha mostrato un sorriso che ha rassicurato i fan sul suo stato d’animo.

Le parole di Cecilia: “Litigare tra sorelle è normale”

Il clima di distensione era già stato anticipato dall’intervista di Cecilia a Verissimo, dove aveva ammesso le tensioni con Belen ma anche sottolineato la naturalezza dei contrasti familiari.

“Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili, ma caratterialmente molto diverse” aveva raccontato.

Cecilia ha poi confidato la gioia della sua gravidanza, attesa a lungo e resa possibile con il supporto della medicina: “La bambina che aspetto, Clara Isabel, mi ha riempito in tutti i sensi. Non vedo l’ora che nasca“. Con queste parole ha svelato la sua emozione per la nascita prevista a metà ottobre, momento che vedrà Belen diventare zia per la prima volta.