Nancy Brilli parla di Barbara D’Urso e del suo arrivo a Ballando con le Stelle: “Sono curiosa di vederla in gara”.

Ballando con le Stelle sta per tornare su Rai Uno con un cast ricco di volti noti e nuove sfide pronte a far discutere il pubblico. Tra le concorrenti più attese c’è Nancy Brilli, che ha raccontato le sue prime impressioni sul gruppo di partecipanti e ha riservato parole interessanti nei confronti di Barbara D’Urso, pronta a mettersi alla prova sul palco guidato da Milly Carlucci. Scopriamo che cosa ha dichiarato la celebre attrice.

Nancy Brilli e le parole su Barbara D’Urso

Nancy Brilli, intervistata dal settimanale Oggi, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova avventura televisiva.

“Vorrei fare squadra con le ragazze, mi intrigano di più degli uomini. Sono tutte donne che hanno un percorso, una strada dietro di sé” ha dichiarato l’attrice romana.

Parlando di Barbara D’Urso, ha aggiunto: “Sono curiosa di capire come Barbara, che è abituata a fare il capitano, si troverà a gareggiare in mezzo agli altri. O di scoprire il modo che troverà Martina Colombari, che è super bella, per infilarsi nel gruppo. Il cast è stupendo. Sarebbe bello non vedere quelle rivalità femminili da avanspettacolo“.

Nancy Brilli – www.donnaglamour.it

Brilli ha anche rivelato che Milly Carlucci la invitava da tempo a partecipare, ma finora impegni lavorativi o personali le avevano impedito di accettare.

“Milly mi corteggiava da vent’anni. La trasmissione mi è sempre piaciuta, ma non ho mai potuto accettare: di mezzo c’erano film, tournée teatrali, riposi forzati. Questo è un periodo particolare, sono stata molto tempo da sola. È ora che io esca, ho voglia di giocare” ha dichiarato.

L’aneddoto su Papa Francesco

L’attrice ha anche raccontato un episodio personale legato alla religione, ricordando il momento in cui si confessò con Papa Francesco.

“Appena lo incontrai, mi sembrò un parroco di campagna: scarpe sgangherate, un sorriso così bonario, accogliente. Un secondo dopo mi dissi: no, questo è il Papa. Aveva attorno una luce che non le so spiegare” ha raccontato.

Brilli ha rivelato di avergli confidato una certa disaffezione verso la vita, ricevendo in risposta parole di conforto: “Gli dissi che era come bestemmiare la vita. E lui mi rispose: non lo deve fare più, figlia mia“.