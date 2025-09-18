Kate Middleton spiazza tutti: la “frase” che rompe ogni protocollo reale

Kate Middleton incanta Trump a Windsor con eleganza: le parole del presidente USA non passano inosservate.

Il Castello di Windsor ha ospitato una serata destinata a restare nella memoria collettiva: la cena di Stato in onore del presidente Donald Trump e della first lady Melania. Tra riflessi d’oro e ospiti illustri, a catturare l’attenzione è stata Kate Middleton, protagonista indiscussa della serata con la sua eleganza e con un momento inatteso che ha sorpreso persino i più esperti di protocollo.

Kate Middleton e le parole inattese di Donald Trump

La principessa del Galles ha saputo incantare gli ospiti con la sua presenza raffinata.

Durante il benvenuto ufficiale, Donald Trump ha rotto il rigido cerimoniale britannico lasciandosi andare a un complimento che ha colto tutti di sorpresa. Stringendo la mano a Kate Middleton, il presidente americano ha sussurrato: “Sei bellissima, così bella“. Più tardi, nel discorso tenuto durante il banchetto, Trump ha rinnovato gli elogi, definendo Kate “radiosa“, “sana” e “così bella“.

Seduta alla sua destra, la principessa ha accolto le parole con il suo sorriso composto, senza mai oltrepassare i limiti dell’etichetta reale, ma lo scambio è diventato subito uno dei momenti più commentati della serata.

Un simbolo di rinascita dopo la malattia

Le parole di Trump hanno suscitato ancora più emozione in seguito al periodo difficile affrontato da Kate Middleton. Dopo l’annuncio della malattia oncologica nel 2024, la principessa aveva interrotto gran parte dei suoi impegni pubblici per dedicarsi alle cure.

A gennaio aveva condiviso con il Paese la notizia di essere entrata in remissione, parlando della sfida di affrontare una nuova normalità. Ritrovarla a Windsor così luminosa è stato per molti il simbolo di una rinascita che ha commosso sia il pubblico britannico che quello internazionale.

Per la cena, Kate ha scelto un abito firmato Phillipa Lepley in pizzo color crema con dettagli oro, impreziosito dalla tiara Cambridge Lover’s Knot, appartenuta a Lady Diana. Accanto a lei, il principe William ha sfoggiato un frac nero con onorificenze militari.