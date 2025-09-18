Simona Ventura presenta altri due concorrenti del nuovo cast del GF: scoppia il caso

Simona Ventura presenta i primi tre concorrenti del Grande Fratello, ma il pubblico si divide subito: scoppia la polemica.

Il ritorno del Grande Fratello su Canale 5 porta con sé una grande novità: alla conduzione c’è Simona Ventura, che è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. La presentazione dei primi tre concorrenti, però, ha già scatenato discussioni e commenti contrastanti sui social. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Simona Ventura e la promessa di un ritorno alle origini

Il pubblico si aspettava un’edizione completamente rinnovata, come la stessa conduttrice aveva promesso: “Voglio riportare nella Casa persone comuni, lontane dal mondo dello spettacolo, per ridare al reality l’autenticità delle origini“.

Tuttavia, già dalla presentazione dei primi tre concorrenti emergono dubbi. La scelta dei protagonisti non sembra rispecchiare fino in fondo l’idea di volti sconosciuti, e il pubblico lo ha fatto notare con immediate reazioni.

Pare, infatti, che tra i primi concorrenti annunciati ci sarebbe qualche volto già noto alla televisione. Scopriamo di chi si tratta.

I concorrenti sotto la lente del pubblico

Il primo concorrente introdotto è Matteo Azzali, ex pugile e ora insegnante, che ha lasciato il ring a causa di un incidente. Una storia forte e umana, che sembrava perfetta per rappresentare lo spirito richiesto. Ma non è sfuggito ai fan che Azzali non sia del tutto estraneo alla televisione: in passato ha preso parte a L’Isola dei Famosi, per sostenere Giacobbe Fragomeni, vincitore di quell’edizione. “Non è un Vip, ma non è neanche un volto totalmente sconosciuto” si legge tra i commenti sui social.

La seconda concorrente è Anita Mazzotta, piercer che lavora in Veneto in uno studio di tatuaggi e piercing. Lei non è mai apparsa in TV, ma alcuni dettagli del suo profilo Instagram hanno fatto discutere: tra i suoi follower compaiono nomi come Luca Daffrè, mentre non mancano interazioni con Manuel Bortuzzo.

Infine, Simona Ventura ha presentato Matteo Pepe, che preferisce farsi chiamare Jonas. Attore e modello, è probabilmente il più vicino all’idea di “non Vip”, anche se con un passato davanti alle telecamere.