Elodie ha conquistato il pubblico ai Tim Music Awards 2025, ma scoppia la polemica per la “censura” delle artiste drag queen sul palco.

Dopo il successo del nuovo singolo con Irama, Elodie ha incantato l’Arena di Verona ai Tim Music Awards 2025 con una performance destinata a rimanere impressa. Sabato 13 settembre l’abbiamo vista in splendida forma, elegante e carismatica. Ma forse qualcosa vi è sfuggito: accanto a lei c’erano quattro drag queen, protagoniste di un perfetto lip sync. In diretta sulla RAI, però, sono state quasi invisibili. Sui social, è scoppiata la polemica e molti parlano di “censura“.

Elodie incanta ai Tim Music Awards 2025, ma qualcosa (forse) è sfuggito

Per chi segue Elodie, come riportato da Il Fatto Quotidiano, la presenza delle drag queen non è certo una sorpresa. Già nei suoi videoclip e durante i tour, l’artista ha scelto di collaborare con performer drag, integrandole pienamente nel proprio linguaggio artistico. Ai Tim Music Awards ha voluto portarle anche in prima serata su Rai Uno, in un contesto tradizionalmente più “istituzionale”.

Tuttavia, le artiste sono state pressoché invisibili per chi seguiva l’evento in TV. Una decisione della regia che ha lasciato perplessi molti spettatori sui social.

“È censura”: esplode la polemica sui social

Non sono passati molti giorni prima che la questione arrivasse sui social. Diversi utenti hanno evidenziato la cosa, parlando apertamente di “censura“. Su TikTok, il video di una ragazza ha raccolto centinaia di interazioni.

Dopo il tentativo fallito di Drag Race Italia e la mancata conferma del programma Non sono una signora di Alba Parietti (nonostante buoni ascolti e il sostegno del direttore Rai Stefano Coletta), aggiunge Il Fatto Quotidiano, una parte dell’Italia e in questo caso la Rai sembrano ancora non pronti a dare piena visibilità a queste forme espressive. Al momento, Elodie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda attraverso i suoi canali.