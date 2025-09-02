Ex di Irama ed Elodie è la canzone che segna il nuovo duetto inedito della musica italiana del 2025: ecco il significato.

Irama ed Elodie hanno scelto di salutare l’estate 2025 pubblicando Ex, un brano che mette a nudo le contraddizioni e le fragilità dei legami finiti, ma mai del tutto superati. La loro collaborazione, intensa e magnetica, si traduce in una ballata pop dalle tinte malinconiche, in cui le voci dei due artisti si intrecciano raccontando la difficoltà di lasciarsi alle spalle una relazione che continua a fare male.

Ex di Elodie e Irama, il significato della canzone

La canzone descrive il rapporto con una persona che non è più parte della propria vita, ma che continua a lasciare tracce profonde. L’“ex” diventa allo stesso tempo cura e ferita, rimedio temporaneo alla solitudine e ricordo doloroso che non smette di sanguinare.

Il testo è pervaso da immagini forti: la grandine che rallenta, la luna fragile come una promessa, il fiore nel sangue. Metafore potenti, messe in musica dall’inedita coppia di cantanti, che restituiscono la sensazione di un amore che non trova pace, oscillando tra desiderio e rancore, nostalgia e bisogno di liberazione.

Irama canta la difficoltà di andare avanti (“Tu per me eri più una medicina”), sottolineando come il legame con l’ex fosse quasi una dipendenza, mentre Elodie porta il punto di vista opposto, quello della persona che prova a dimenticare, senza però riuscirci del tutto (“Puoi dimenticarmi e non ti credo”).

Il risultato è un brano che fotografa il momento sospeso in cui una storia finisce ma i sentimenti non si spengono, e la solitudine diventa un passaggio inevitabile per ritrovare sé stessi:

“Quando non volevo stare sola, ah

Se vuoi restare sono qui con te

Puoi cancellare tutto, sì, io e te

Siamo ancora una parte

Un castello di carte

Una bella ferita

Un fiore nel sangue”.

Ecco il video di Ex di Irama feat. Elodie.

Ex di Elodie e Irama: il testo della canzone

Bevi e rimani sola

Tutto riaffiora

Ma ti sceglierei ancora, yeah, yeah

Respiro dolce, fumo, eh…

Continua per il testo integrale