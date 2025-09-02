Mentre tutto scorre dei Negramaro, il significato: “Quanto pesa la tua maschera di cera”

Impossibile non conoscere Mentre tutto scorre, canzone simbolo dei Negramaro, ma sapete qual è il vero significato della canzone?

Mentre tutto scorre è una delle canzoni più famose dell’intera discografia dei Negramaro. Con questo brano, la band ha fatto breccia nel cuore dei fan, riuscendo a occupare un posto di tutto rispetto nel panorama musicale nostrano. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Mentre tutto scorre dei Negramaro: il significato della canzone

Uscita nel 2005, Mentre tutto scorre dei Negramaro è contenuta all’interno dell’omonimo album. Scritta dal leader Giuliano Sangiorgi, la canzone ha consentito alla band di affermarsi nel panorama musicale italiano. Il brano, che il frontman ha ideato mentre si guardava intorno all’interno di un tram a Milano, racconta di una storia d’amore talmente devastante che non ha più futuro. Il significato ruota attorno allo scorrere del tempo, alla fluidità delle relazioni e alla necessità di lasciare andare situazioni dolorose.

“Usami

straziami

strappami l’anima“.

Il protagonista di Mentre tutto scorre è ormai consapevole che la sua dolce metà è capace di farlo passare dalle stelle alle stalle in un attimo. Lo fa sentire l’uomo più amato del mondo e, subito dopo lo affossa negli abissi. Nonostante tutto, sa anche che lei riesce sempre a fargli credere che la loro relazione può migliorare.

“Quello che resta

del nostro passato

non rinnegarlo

è tempo sprecato“.

Le maschere prima o poi cadono e alla fine della canzone il protagonista si rende conto che ha sempre avuto a che fare con una persona inaffidabile e ingannevole, una donna dai mille volti. Arriva perfino a paragonarla a un coniglio verde, immagine che probabilmente vuole rendere ancora più evidente la sua cattiveria e malignità.

Ecco il video di Mentre tutto scorre dei Negramaro:

Mentre tutto scorre dei Negramaro: il testo della canzone

Parla in fretta

e non pensar

se quel che dici…

