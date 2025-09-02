Frasi di Pippo Franco, grande nome delle commedie e dei varierà all’italiana

Vi presentiamo una raccolta di frasi famose di Pippo Franco, uno dei maggiori showman e attori degli anni Settanta/Ottanta.

In pochi sanno che Pippo Franco, subito dopo il liceo artistico, ha iniziato a lavorare come fumettista. Artista poliedrico, figlio di un modo di fare televisione che ormai è finito nel dimenticatoio, ha avuto una carriera di tutto rispetto. Ripercorriamola dando uno sguardo alle sue frasi più iconiche.

Le frasi più iconiche di Pippo Franco

Classe 1940, Pippo Franco ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel lontano 1960. Attore, cantante, comico, sceneggiatore e conduttore, ha iniziato a muovere i primi passi con il gruppo I Pinguini, accompagnando Mina nel film Appuntamento a Ischia. Volto dei principali show italiani degli anni Settanta, ha avuto una carriera ininterrotta fino ai primi anni Duemila.

Indimenticabili le sue gag nei format di varietà, così come i ruoli nelle commedie sexy all’italiana. Tra i titoli più famosi si ricordano: Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda, Giovannona Coscialunga disonorata con onore, Rugantino, Nerone, Ciao marziano, Zucchero, miele e peperoncino e Il tifoso, l’arbitro e il calciatore. Di seguito, vi presentiamo una selezione delle frasi più famose di Pippo Franco:

L’intellettuale italiano è sempre stato all’opposizione di ogni regime. Precedente.

I jeans? Pare che t’hanno messo la camicia de forza al sedere.

Amleto, la tragedia dell’idraulico: Tubi o non tubi?

Ricordo che da bambino ho chiesto la differenza tra incesto e incendio. Me l’hanno spiegato, ma credo di non aver capito bene, perché dopo un poco ho dato fuoco a mia sorella.

Una volta si diceva: L’uomo è sempre bello. Poi sono nato io.

Un impiegato di una grande azienda va a trovare il suo direttore in ospedale e appena entrato in camera gli dice: “Signor Direttore, abbiamo tirato a sorte per decidere chi veniva a trovarla. E ho perso io!”.

Noi viviamo in una democrazia dove puoi dire tutto quello che vuoi, tanto non ti ascolta nessuno.

Ieri ero a Genova. Ho visto un ristorante con scritto davanti alla porta: “Entrate, mangiate tutto quello che volete. Pagheranno i vostri nipoti fra 50 anni”. Sono entrato al volo. Ho mangiato da scoppiare. Poi stavo per andarmene quando un cameriere mi ha portato il conto: “Scusi, questo è il conto da pagare: 150 euro!”. “Ma… il cartello sulla porta?”, faccio io. E lui: “Guardi che questo è il conto lasciato in sospeso da suo nonno 50 anni fa!”.

In via di approvazione il disegno di legge che renderà uguali le scuole private e quelle pubbliche. Sì, uguali nel senso che gli studenti, una volta terminati gli studi, avranno tutti uguale probabilità di rimanere disoccupati.

Noi siamo esseri spirituali, quando si capisce questo, si capisce pure che la vita ha valori diversi. I beni che non sono nell’anima non ci appartengono.

Democrazia ce vole… Dunque… sur Palatino sa da fà er palazzo perché io so’ io e voi nun sete un cazzo!

L’unico impiego che le posso offrire è quello di aiuto-assistente. Il fatto è che lei ha due lauree con il massimo dei voti. Quindi le dovrei fare prima un test: “Se il suo capo-ufficio, che ha solo la terza media, le dice: “Mi vada a prendere un panino al bar”, lei cosa risponde?”. “Con o senza formaggio”. “Bravissimo, assunto!”.

Non sono bravo in matematica. Gli unici calcoli che mi sono riusciti bene nella vita sono quelli alla cistifellea.

Ritengo che ciascuno di noi abbia una missione da compiere. Bisogna capire per quale segmento della vita noi lavoriamo. Io credo di poter e di dover lavorare bene, su quella categoria di persone, che corrispondono agli indecisi, perché io non sono in grado di poter testimoniare la presenza del divino, con chi non ci crede. Mentre, sono portato a lavorare bene come comunicatore a tutti questi contenuti, a quella categoria di persone che sono gli indecisi.

Bisogna raggiungere una consapevolezza della grandezza e della ricchezza interiore che si accumula con gli anni. Io vivo di questo, per cui se faccio una cosa piuttosto che un’altra, per me è la stessa cosa. Il sogno è pienamente realizzato e continua a esserlo, perché credo di aver capito. Vivo la vita vivendola e capendone ogni aspetto. Soprattutto quelli infiniti… e più di questo non credo si possa andare oltre.

La mia è una faccia che la vedi una volta e non te la dimentichi. Ho avuto sempre tante cose da dire, ho cavalcato tutte le epoche nel modo migliore, almeno dal mio punto di vista. Sono nato come cantautore, poi nel cabaret, il cinema, la televisione, il teatro, ho scritto dei libri, ho fatto tante di quelle cose… e ancora non sono finite.

Frasi profonde dello showman del Bagaglino

Non solo cinema, Pippo Franco è stato per anni volto di alcuni programmi tv di successo, come La sai l’ultima? e il varietà Bagaglino. Per quanto riguarda la musica, invece, tra le sue canzoni più famose si ricordano: Mi scappa la pipì papà, La puntura, Che fico, Chì Chì Chì Cò Cò Cò e Pinocchio chiò. Di seguito, una selezione di sue frasi tratte dalle interviste: