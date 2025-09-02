Il 2 settembre porta energia e voglia di cambiamento. Tre segni sono protagonisti di una giornata che promette successi e novità.

La fine dell’estate è l’inizio di un nuovo capitolo: chi saprà cogliere le opportunità potrà davvero volare alto.

L’oroscopo segno per segno

Ariete

Giorno di grande energia. Se hai un progetto in mente, oggi potresti fare un passo avanti decisivo.

Toro

Stabilità e sicurezza sono la tua forza. Qualcosa di importante sul lavoro ti rassicura.

Gemelli

Un’intuizione ti guida. Ascolta la voce interiore, soprattutto nelle scelte amorose.

Cancro

Momenti di riflessione ti aiutano a capire cosa vuoi davvero. Non aver paura di fare pulizia.

Leone

Giornata di successi sociali. Le persone ti notano e apprezzano la tua energia.

Vergine

Lo scenario sta cambiando, e tu lo sai. Preparati a una svolta importante, soprattutto in ambito personale.

Illustrazione dei dodici segni zodiacali – www.donnaglamour.it

Bilancia

Incontri e dialoghi stimolanti. Una bella occasione potrebbe nascere da una chiacchierata inattesa.

Scorpione

La determinazione è al massimo. Oggi puoi risolvere qualcosa che ti pesava da tempo.

Sagittario

Giornata vivace, ma attenzione a non disperdere energie. Scegli le battaglie giuste.

Capricorno

Praticità e pazienza ti aiutano a gestire situazioni complesse. Non mollare.

Acquario

Idee brillanti e voglia di innovare. Potresti sorprendere chi ti sta vicino.

Pesci

La tua sensibilità è un dono prezioso. Usa l’empatia per rafforzare i legami più importanti.

I consigli delle stelle

I protagonisti del giorno sono Ariete, Scorpione e Leone: energia, determinazione e carisma li rendono inarrestabili.

Vergine si prepara invece a un cambiamento importante: non avere paura, perché è proprio questa svolta che porterà nuova luce.