Le migliori frasi di Maria De Filippi: da Amici a C’è posta per te

Maria De Filippi è una delle figure più iconiche della televisione italiana: vi presentiamo una selezione delle sue migliori frasi.

Nel panorama televisivo italiano, poche figure hanno avuto un impatto tanto significativo quanto Maria De Filippi. La sua carriera è iniziata lontano dai riflettori, ma un incontro fortuito con Maurizio Costanzo nel 1989 le ha aperto le porte della televisione, dove ha lasciato un segno indelebile come conduttrice, autrice e produttrice televisiva. Di seguito vi presentiamo una selezione delle sue frasi più belle e significative.

Frasi di Maria De FiIlippi: riflessioni sulla vita e sulla carriera

Il debutto di Maria De Filippi sul piccolo schermo avviene nel 1992 con la conduzione di “Amici“, trasmissione pomeridiana di Canale 5 che ha segnato l’inizio di una carriera illustre. Questo programma è stato solo la prima di una serie di produzioni di successo come “Uomini e donne“, “C’è posta per te” e “Tú sí que vales”, consolidando la sua reputazione come uno dei più influenti personaggi della televisione italiana. Ecco una selezione delle sue frasi più belle:

Non mi fa paura il tempo che passa, mi fa paura la solitudine.

Non mi sono mai considerata il meglio della televisione, ma nemmeno il peggio. I miei programmi sono fra i più educati.

Non possiamo considerare deficienti sette milioni di telespettatori che guardano Panariello.

A me fanno paura gli uomini troppo stupidi. Mi fanno paura quelli che sono attenti alle cose che indossi e non alle cose che dici. Mi fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna vuol dire amare la sua libertà.

Mi ero laureata bene e mio padre voleva che rimanessi nel mondo universitario. Ci provai ma non era cosa per me. Tentai con grande sicurezza il concorso per diventare magistrato e mi bocciarono. Cominciai a mandare in giro curriculum, niente. Mia madre si ricordò di un suo vecchio fidanzato, Franco Crepax, il discografico della Cgd. Andai da lui e finii nell’ufficio legale di un’associazione che si chiamava Univideo. Lavorando lì, dopo un anno, conobbi Maurizio Costanzo.

Ad un certo punto finirà. Nel caso diventassi patetica nel continuare a voler andare in video spero che qualcuno mi bussi sulla spalla.

Nel mio piccolo, ho cercato di cambiare i miei programmi ogni anno, di farli evolvere, altrimenti si esauriscono. Comunque, l’unico modo per trovare qualcosa di nuovo, è provare numeri zero, da non mandare in onda. Una volta si facevano.

C’è una leggenda che mi vorrebbe al vertice di un sistema di poteri. Se devo dirla tutta mi sembra che al contrario ci siano troppe parrocchie. Credo che sia necessaria più sinergia da parte dei vertici Mediaset, che dovrebbero agevolare la collaborazione tra le diverse anime.

Le frasi più iconiche di Maria De Filippi

La vita di Maria De Filippi è stata segnata da momenti di grande intensità emotiva, come il fallito attentato di via Fauro nel 1993, che ha consolidato ancor di più il legame con Maurizio Costanzo. Dal loro matrimonio nel 1995 fino alla scomparsa di lui nel 2023, la coppia ha condiviso non solo la vita privata ma anche quella lavorativa, fondando insieme la società di produzione televisiva. Ecco un’altra selezione delle più belle frasi della conduttrice: