Le frasi più famose e iconiche di Emilio Fede

Emilio Fede è uno dei giornalisti e conduttori più noti del panorama televisivo italiano, direttore del TG4 dal 1992. In quel periodo Fede divenne una figura controversa sia per il suo stile di conduzione che per la linea editoriale fortemente orientata in favore di Silvio Berlusconi. Di seguito vi presentiamo una selezione delle sue frasi più famose e iconiche.

Frasi di Emilio Fede: le più iconiche

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931, Emilio Fede ha iniziato il suo percorso nel mondo del giornalismo fin da giovane, collaborando con quotidiani locali prima di approdare alla Rai negli anni ’50. Fondamentale fu la sua esperienza come inviato speciale in Africa, dove documentò fasi cruciali della decolonizzazione.

Negli anni ’70 e ’80, la sua carriera attraversò varie fasi, da conduttore del TG1 a vicedirettore dello stesso telegiornale, fino a direzione e conduzione di programmi intrattenimento. Ecco una selezione delle sue frasi più iconiche:

Se nessuno parlerà male di te, ti devi preoccupare.

Quando si impone la giustizia non è una vittoria, è qualcosa di più. Non ci sono né vinti né vincitori.

La telecamera per me – posso dirlo? – è come un orgasmo.

Io fazioso? Che frescaccia… Io non ho mai insultato nessuno.

Se dovessi candidarmi ne approfitterei per fare un piccolo scoop. Non lo direi a nessuno. Lo annuncerei in diretta al mio telegiornale.

Io sono una donna di spettacolo, devo essere spettacolare. Quelle che fanno le minimaliste

Niente è per sempre ma è stato bellissimo avere un rapporto diretto con i telespettatori.

In questo mestiere [fare televisione] l’unico vero grande sovrano è il pubblico.



Le frasi più famose di Emilio Fede

Emilio Fede non si è limitato al giornalismo, ma ha anche mostrato un forte interesse per la politica, candidandosi senza successo con il PSDI alle elezioni politiche e europee negli anni ’70 e ’80. Ha anche fondato movimenti politici, seppur con esiti incerti. La sua vita personale è stata caratterizzata da una lunga relazione con il gioco d’azzardo e dal matrimonio con Diana de Feo, scomparsa nel 2021. Ecco un’altra selezione delle sue frasi migliori: