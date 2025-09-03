Settembre, tempo di buoni propositi: le cose da fare per affrontare l’autunno

Non solo gennaio, anche settembre è il momento perfetto per stilare una lista di buoni propositi e cambiare abitudini. Vediamo quali!

Di solito è gennaio il momento in cui si stila una lista di buoni propositi per il nuovo anno, ma anche settembre è un ottimo momento per dare una svolta alla propria vita.

Le vacanze finiscono, si torna a lavoro o a scuola e ci si prepara all’arrivo dell’autunno, che mette sempre un po’ di malinconia. Vediamo quali sono le cose da fare a settembre per affrontare al meglio il cambio di stagione.

Palestra

Le cose da fare a settembre per cambiare vita

Innanzitutto, con il cambio di stagione è necessario prendersi cura del proprio corpo. Iscriversi in palestra o andare a correre nel parco la mattina è un ottimo modo per perdere i chili accumulati durante l’estate, tra gelati e aperitivi in spiaggia. La pelle e i capelli, messi a dura prova dal sole e dal mare, hanno bisogno di trattamenti rigeneranti: un bel taglio per cambiare look ed eliminare le punte sciupate, peeling al viso e al corpo per rimuovere le cellule morte.

Chi studia, a scuola o all’università, potrebbe approfittarne per stilare un piano di studi per il prossimo anno, ritagliando delle ore della giornata da dedicare allo studio e altre a svaghi e passatempi. Una buona idea è anche contattare i compagni di classe o chi frequenta gli stessi corsi universitari per organizzare un gruppo di studio.

Altre cosa da fare

Per chi lavora, invece, settembre è un ottimo momento per frequentare corsi d’aggiornamento, cercare nuove opportunità o impegnarsi di più, magari migliorando anche i rapporti con i colleghi.

Infine, per non avere troppa nostalgia delle vacanze estive, a settembre l’ideale è iniziare ad organizzare le vacanze invernali e week-end autunnali per staccare la spina.