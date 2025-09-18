A Uomini e Donne il trono di Rosario Guglielmi salta: Lucia Ilardo chiarisce su ciò che è successo, tutta la verità.

A Uomini e Donne non mancano mai i colpi di scena e questa volta i protagonisti sono Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Nelle ultime ore si sono rincorse voci e indiscrezioni, ma i diretti interessati hanno scelto di fare chiarezza. Aveva suscitato grande curiosità l’annuncio del trono di Rosario, ma ben presto la notizia è stata oscurata da uno scoop bomba: il trono è saltato in appena un giorno per via delle rivelazioni fatte dall’ex compagna Lucia. Ma adesso, a distanza di pochi giorni, lei ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come sono andate realmente le cose.

Lucia Ilardo rompe il silenzio

Lucia Ilardo ha deciso di intervenire direttamente sui social per chiarire la sua posizione. Alcune notizie circolate negli ultimi giorni sostenevano che la redazione di Uomini e Donne le avesse proposto di scendere a corteggiare Rosario.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La risposta della ragazza non ha lasciato spazio a interpretazioni: “Secondo alcune notizie avrei ricevuto una proposta da parte della redazione per scendere a corteggiare Rosario. Ci tengo a essere molto chiara, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Nessun invito e nessuna proposta da parte della redazione, anche perché io in primis ho scoperto della volontà di Rosario di accettare il trono dalla messa in onda della puntata di Temptation Island“.

Un chiarimento netto, con cui Lucia ha voluto spegnere sul nascere le indiscrezioni.

Il trono di Rosario Guglielmi finisce prima di iniziare

Se Lucia ha smentito ogni coinvolgimento con la redazione, la situazione si è complicata proprio per Rosario Guglielmi. Durante una registrazione di Uomini e Donne, la sua ex Lucia ha rivelato di avere avuto rapporti intimi con lui fino alla sera precedente alla puntata.

La rivelazione ha sorpreso tutti in studio e Maria De Filippi non ha potuto far altro che invitarlo ad abbandonare la poltrona rossa. Un epilogo lampo che ha lasciato il pubblico senza parole: “È durato più il suo tentennamento davanti al trono che non il trono stesso” hanno commentato ironicamente alcuni utenti sui social.