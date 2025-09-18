Colpo di scena ad Affari Tuoi: Gerry Scotti “entra” in studio e la reazione di Stefano De Martino spiazza il pubblico.

Un momento inaspettato ha animato lo studio di Affari Tuoi durante la puntata di mercoledì 17 settembre. Tra risate, battute e una frecciata sottile ai rivali televisivi, Stefano De Martino si è trovato protagonista di una scena che ha presto fatto il giro del web, alimentando la sfida tra Rai e Mediaset nella fascia pre-serale. Infatti, a sorpresa è “spuntato Gerry Scotti”, spiazzando il conduttore televisivo.

Gira la ruota: lo scherzo che ha sorpreso il conduttore

La puntata è iniziata come di consueto, con Stefano De Martino pronto a dare il via al gioco che appassiona milioni di spettatori. Improvvisamente, però, dagli altoparlanti è partita la sigla di un altro programma amatissimo dal pubblico, La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

Un attimo di smarrimento ha attraversato lo studio, ma la sorpresa si è presto trasformata in una scena esilarante.

Qui il video della scena andata in onda.

A orchestrare il siparietto è stato il Dottore Pasquale Romano, che con il suo intervento ha spiazzato tutti, incluso lo stesso presentatore. De Martino, divertito, ha risposto con tono ironico: “Lei è un cretino“. La sua battuta, accompagnata da una risata sincera, ha strappato applausi e commenti entusiasti sui social.

Le frecciate e la rivalità con Gerry Scotti

Non è la prima volta che il Dottore di Affari Tuoi lancia provocazioni ironiche rivolte al mondo Mediaset.

In passato, ha condiviso anche una storia su Instagram con un riferimento ad Antonio Ricci e a Striscia la Notizia. Stavolta, però, ha alzato l’asticella portando la sfida direttamente in diretta televisiva.

De Martino ha saputo cogliere l’occasione trasformando la gag in un momento virale, aggiungendo: “Salutiamo i nostri dirimpettai“. Un saluto che suonava come una vera e propria frecciata bonaria a Gerry Scotti e al team de La Ruota della Fortuna.