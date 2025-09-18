Tananai ha ritrovato l’amore, arriva la conferma: “È stata una bella scoperta, sono felice”

Camihawke rompe il silenzio sulla presunta relazione con Tananai: “È stata una bella scoperta, sono felice”.

Da settimane si rincorrevano voci e indizi social, ma ora la conferma è arrivata direttamente dai protagonisti. Camihawke e Tananai sono al centro del gossip del momento, e a parlare è stata proprio l’influencer, che ha scelto di chiarire la sua posizione con parole semplici ma significative. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Camihawke rompe il silenzio sulla relazione con Tananai

Le prime indiscrezioni sulla frequentazione tra il cantante e l’influencer erano state lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, subito alimentate da una serie di dettagli che non erano sfuggiti ai fan: vacanze condivise, like reciproci e foto sospette.

Ora però è arrivata la conferma tanto attesa. Camihawke, intervistata da Fanpage, ha raccontato di vivere un momento speciale senza scendere nei particolari. “Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone” ha spiegato con fermezza.

Pur mantenendo una certa riservatezza, dalle sue parole traspare entusiasmo e serenità. “Sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice” ha confidato, lasciando intendere che Tananai occupi già un posto importante nella sua vita.

Privacy, amore e nuove priorità per Camihawke

Nonostante la popolarità che la accompagna da anni, Camihawke ha mostrato una nuova consapevolezza nel modo di gestire la propria immagine pubblica. “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose” ha dichiarato.

Un atteggiamento che nasce da un percorso personale: “Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose“.

Camilla Boniardi, questo il suo vero nome, non nasconde l’importanza di proteggere ciò che per lei conta davvero: “La mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo“.