Katia Ricciarelli “fuori dai giochi”: Mara Venier rivela il motivo

Mara Venier rompe il silenzio dopo l’esclusione di Katia Ricciarelli dallo speciale di Domenica In dedicato a Pippo Baudo.

Mara Venier si prepara a tornare in onda con una nuova edizione di Domenica In, al via il 21 settembre. In un’intervista rilasciata all’ANSA, la conduttrice ha anticipato i cambiamenti della trasmissione e ha commentato con schiettezza le dichiarazioni di Katia Ricciarelli a Verissimo, spiegando anche perché l’amica non sarà presente nella prima puntata del programma.

La nuova Domenica In

Venier ha spiegato che la trasmissione subirà un rinnovamento dopo sette stagioni incentrate soprattutto sulle interviste.

“Sarà una Domenica In rinnovata, più corale, in cui avrò alcuni compagni di viaggio, ognuno con un ruolo specifico” ha raccontato, citando tra i nomi Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Niente cronaca nera o politica, ma spazi dedicati all’attualità, al costume e ai temi che segnano la settimana.

La conduttrice ha anche anticipato che la prima puntata sarà dedicata a Pippo Baudo, con la partecipazione di ospiti speciali come Al Bano, Massimo Giletti e Ninni Pingitore. Grande assente, invece, sarà Katia Ricciarelli, che era stata annunciata tra gli ospiti.

Mara Venier su Katia Ricciarelli

Nonostante la loro lunga amicizia, Mara Venier ha parlato apertamente dell’assenza di Katia Ricciarelli dalla prima puntata.

“Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo” ha dichiarato.

La conduttrice ha poi ribadito il suo affetto per Dina Minna, assistente di Baudo per oltre trent’anni, sottolineando che il celebre conduttore televisivo aveva scelto liberamente con chi mantenere i rapporti.

Infine, Venier ha parlato con rispetto delle colleghe Maria De Filippi e Silvia Toffanin: “Non c’è spirito di competizione, c’è posto per tutti. Siamo tutte donne che lavorano, ci deve essere solo solidarietà tra noi“.