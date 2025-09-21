Belen, compleanno e reunion: arriva la speciale richiesta al pubblico

Momento molto speciale a casa di Belen Rodriguez che in occasione del suo compleanno ha scelto di festeggiare in famiglia.

Solamente pochi giorni fa aveva fatto parlare per il presunto nuovo amore. Adesso, Belen Rodriguez è tornata protagonista per la sua festa di compleanno che è stata, per la verità, un momento di gioia e reunion in famiglia. L’argentina si è mostrata con i genitori ma soprattutto con Jeremias e sua sorella Cecilia, facendo persino una richiesta particolare al proprio pubblico e in generale al mondo intero.

Compleanno in famiglia per Belen Rodriguez

Siamo spesso abituati a vederla in serate sopra le righe e party mozzafiato, ma questa volta, almeno per adesso, Belen Rodriguez ha scelto un modo sobrio per festeggiare il proprio compleanno. La showgirl argentina, infatti, ha pubblicato sui social alcuni scatti relativi a come abbia trascorso il giorno della sua festa dei 41anni, sorprendendo tutti.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La bellissima Belen ha optato per una reunion di famiglia, con cui ha messo a tacere, una volta per tutte, ogni questione legata a presunti malumori con sua sorella Cecilia. Chechu, infatti, esattamente come il fratello Jeremias e i genitori, Veronica e Gustavo, era presente per la festa dei 41 anni della showgirl, affiancata dai suoi due figli: Santiago e Luna Marì. Per la famiglia, un pasto insieme al quale mancava unicamente Ignazio Moser, impegno in questo fine settimana all’IronMan a Cervia.

Le foto e la richiesta

Sui social, Belen ha condiviso le foto di quanto vissuto e ha scelto di fare una richiesta specifica che sa tanto di appello e augurio a tutti i suoi fan e non solo: “Feliz cumpleaños a mi!”, ha scritto l’argentina. “Non c’è cosa più bella per me che festeggiare con la famiglia, e con voi che siete per me anche un po’ la mia famiglia! E vi ringrazio per l’immenso affetto che ricevo sopratutto quando vi incontro per la strada!”, ha detto ancora la donna prima di concludere. “Chiedo serenità per tutti quanti in questo momento così delicato che il mondo sta vivendo. Vi voglio molto bene! Vostra, Belen”, le sue parole.