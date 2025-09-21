Iacchetti dopo lo sfogo in tv: “Perdo lavoro e ricevo minacce”

Il famoso conduttore di Striscia, Enzo Iacchetti, ha parlato dopo lo sfogo in tv su Israele. L’uomo ha raccontato il suo stato attuale.

Ha preso una netta posizione in televisione intervenendo a gamba tesa sulla vicenda di Gaza e Israele. Ora, Enzo Iacchetti ne paga, a quanto pare, le conseguenze. Il presentatore storico di Striscia la Notizia ha rilasciato un’interessante intervista a Fanpage nella quale ha svelato di essere stato vittima anche di minacce oltre che di aver perso del lavoro.

Enzo Iacchetti dopo lo sfogo in tv su Israele

Aveva già ribadito via social di non volersi certo rimangiare determinate parole in merito a Gaza e Israele ed Enzo Iacchetti sta quindi proseguendo in questa sua giusta battaglia. Intervistato da Fanpage dopo il duro sfogo avuto in televisione, il presentatore di Striscia ha confermato le proprie idee sottolineando anche con sia capitato dopo quel momento.

Enzo Iacchetti – www.donnaglamour.it

“Sto bene, è chiaro, non mi aspettavo il bene che mi vuole la gente e non mi aspettavo neanche la cattiveria dell’opposizione politica che di me ha detto cose allucinanti. Però non mi pento di nulla, ho rotto il palco, così si dice, no? Ho sfondato la quarta parete, ho rotto il vetro del televisore perché il mio è stato un atto di supplenza morale, perché chi dovrebbe parlare tace, chi dovrebbe fare qualcosa tace”, ha esordito Iacchetti.

A precisa domanda se desideri fare a tutti gli effetti l’opinionista in alcune trasmissioni: “Vorrei dire a tutte le testate televisive: non chiamatemi ogni volta perché il mio pensiero ormai lo conoscono tutti, non sono un opinionista, vorrei tornare a fare il mio mestiere e non so perché il mio mestiere sta rallentando, cioè io sto perdendo parecchio lavoro”, ha ammsso Iacchetti che ha poi aggiunto di ricevere minacce via social. “Poi c’è qualche co***one che sul web che ti scrive ‘Fai il comico, non rompere il ca**o’, ma questi non sono pericolosi. I più pericolosi sono quelli che ti scrivono ‘preparati a morire’ ed è terribile”.

Il messaggi di Antonio Ricci

Tra i vari passaggi dell’intervista, Iacchetti ha svelato che la sinistra politica non lo abbia difeso dopo quanto accaduto ma, allo stesso tempo, di essere rimasto contento per un messaggio ricevuto: quello di Antonio Ricci, “papà” di Striscia. “Antonio mi ha fatto i complimenti e mi ha mandato oggi un filmato dal Drive-in, quindi del 1985 in cui tutti i comici facevano degli sketch contro Israele che al tempo stava già trucidando i palestinesi”, ha detto.

“Lo faceva a modo suo con una satira ferocissima e mi ha fatto un enorme piacere perché è chiaro, non c’entra niente il mio programma preferito, ma la solidarietà di Antonio per me è stata il complimento migliore che potevo avere dopo questo”.