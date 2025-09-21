Pippo Baudo, il figlio non ci sta: la verità sull’eredità e Katia Ricciarelli

Per molti il “figlio segreto” di Pippo Baudo: ora Alessandro ha deciso di parlare e di farlo in televisione svelando tutta la sua verità.

Dopo la morte di Pippo Baudo sono state tante le notizie sugli ultimi tempi del conduttore. Dal rapporto con Katia Ricciarelli fino ai veleni tra quest’ultima e la segretaria del presentatore, Dina Minna. Adesso, a voler mettere la parola fine su tutto ci ha pensato Alessandro, da tutti definito “il figlio segreto” del mitico Pippo in quanto ufficialmente riconosciuto solo in tarda età. Parlando a Verissimo, l’uomo ha spiegato il suo rapporto con il padre e non solo.

Pippo Baudo: il figlio Alessandro e il loro rapporto

Ha scoperto di essere figlio di Pippo Baudo solo all’età di 30 anni. Per questo Alessandro è stato definito dal mondo dello spettacolo come il “figlio segreto”. L’uomo è stato protagonista di una intervista a tuttotondo a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, durante la quale ha parlato del rapporto con il compianto conduttore e non solo.

Alessandro ha spiegato che quando ha scoperto di essere figlio di Baudo sia rimasto sorpreso ma, forse, neppure così tanto. Come un sesto senso. E sul loro primo incontro: “Era un po’ strano, papà stava sull’attenti, era teso, ma dopo un’ora o due gli ho detto che non c’era niente di strano. È la vita che porta a esperienze del genere”, le sue parole a Verissimo.

La verità sull’eredità e Katia Ricciarelli

Il figlio di Baudo ha poi parlato della divisione dell’eredità e delle polemiche che ci sono state: “Stiamo vedendo tutte le cose. Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi e non voglio entrarci. Lasciamo che papà riposi in pace. Non se ne può più di leggere certe cose sui giornali, è disgustoso. La gente commenta senza sapere, inventano e via”.

E su Katia Ricciarelli, Alessandro ha spiegato non ci siano problemi tra loro: “Noi siamo amici, ci siamo visti, a me è molto simpatica, è una signora con molta ironia”, ha concluso ribadendo il fatto di voler solo lasciar riposare il padre in pace.