Brutta disavventura per Stefano De Martino che ha subito una rapina veramente ingente, sia per refurtiva che per dinamica pericolosa.

Sempre al centro dei rumors legati al mondo dello spettacolo e del gossip come la recente lite con Caroline Tronelli, sua nuova compagna, Stefano De Martino si è trovato, adesso, sfortunato protagonista di una rapina. Il conduttore è stato vittima dei ladri con modalità veramente terribili di cui sono venuti a galla dei dettagli spaventosi.

Stefano De Martino rapinato

Non solo stati giorni facili per Stefano De Martino che dopo la lite con la sua nuova fidanzata Caroline Tronelli. per la verità apparentemente già dimenticata, si è trovato a far fronte a qualcosa di ben più grave e difficile da affrontare. Il conduttore, infatti, è stato vittima di una rapina con modalità veramente particolari e molto pericolose.

La notizia circolata ormai da qualche ora relativa a De Martino ha messo in luce come il presentatore di Affari Tuoi sia stato rapinato. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe pure stato minacciato quando ha accennato una reazione. Sfortunatamente al buon Stefano è stato sottratto un prezioso orologio Patek Philippe del valore di circa 40 mila euro mentre era a bordo della sua Mercedes, in via Castelbarco in zona Bocconi, a Milano.

I dettagli scoperti

A rendere la vicenda ben più allarmante sono state le modalità con cui si sarebbe verificato il furto. De Martino è stato vittima del “trucco dello specchietto”. Nello specifico uno scooter sarebbe arrivato molto vicino alla vettura del presentatore andando a colpire, appunto, lo specchietto anteriore della macchina. A quel punto De Martino avrebbe sporto la mano per rimetterlo in posizione e solo in quel momento sarebbe arrivato un altro scooter con in sella due uomini a compiere la rapina dell’orologio che il conduttore aveva al polso.

A rendere la vicenda decisamente allarmante e pericolosa la reazione di De Martino che ha provato a fermare uno degli aggressori trattenendolo al braccio. A quel punto, secondo quanto ricostruito da diversi media, uno degli uomini in scooter gli avrebbe intimato: “Lasciami o sparo“. A quel punto Stefano ha lasciato andare anche se, va detto, non è stato ancora scoperto se effettivamente i ladri fossero o meno armati.