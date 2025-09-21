Ennesimo sfogo sopra le righe per Morgan che in televisione ha deciso di prendersela con alcuni artisti come Marco Mengoni e Jovanotti.

Se in tanti, ancora oggi, ricordano con un mix di perplessità e sbalordimento, la famosa lite a Sanremo con Bugo, ecco Morgan essere tornato a parlare di alcuni colleghi e a farlo senza peli sulla lingua. Intervistato a ‘Ciao Maschio’, in tv con Nunzia De Girolamo. L’ex Bluvertigo ha chiamato in causa Marco Mengoni e anche Jovanotti.

Morgan e la carriera di Marco Mengoni

Nel corso della sua intervista a ‘Ciao Maschio’, trasmissione condotta brillantemente da Nunzia De Girolamo, Morgan ha avuto modo di parlare di sé, sia dal punto di vista personale che professionale. Dopo essersi definito “maginalizzato” dal sistema e aver sottolineato come sia “uscito un film di cui ho fatto le musiche, che è un documentario, ha vinto 47 festival in tutto il mondo, è arrivato al primo posto a Los Angeles, Toronto, Londra, ovunque, e non ne ha parlato nessuno”, l’ex Bluvertigo a chiamato in causa alcuni noti artisti.

Morgan – www.donnaglamour.it

“Non ne ha parlato nessuno. Per esempio Marco Mengoni esiste perché l’ho scoperto io, non l’ha mai detto nessuno e nessuno lo dice. Se non ci fossi stato io non esisterebbe. Così come Noemi, Michele Bravi, tutti quei talenti li ho lanciati io. Mengoni era un ragazzino su cui nessuno avrebbe investito e io invece l’ho capito”, ha detto spiegando come né Mengoni né il sistema siano stati riconoscenti nei suoi confronti.

La frecciata a Jovanotti

Ma il passaggio, forse, più duro e particolare è quello arrivato dopo relativo a Jovanotti: “Se potessi rinascere vorrei essere Jovanotti per fargli fare cose migliori. Sfruttare l’occasione di avere tutto il suo pubblico, per fargli fare musica intelligente. Lui è furbo, si schiera e non si schiera. È molto furbo, cavalca tutte le epoche. Si trasforma”, ha aggiunto ancora Morgan. Staremo a vedere se i cantanti chiamati in causa vorranno replicare o meno.