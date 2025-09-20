Dalla confessione di Melissa Satta alla lite di Stefano De Martino: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo della tv, dei social e dello spettacolo in questi giorni: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi di notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione. Non solo la nuova relazione confermata con Tananai protagonista, ma anche diversi aneddoti e curiosi “casi” avvenuti che hanno coinvolto, per esempio, Stefano De Martino e Melissa Satta. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 15 al 19 settembre 2025.

Gossip della settimana: la lite di Stefano De Martino

Non solo le vicende legate ad Affari Tuoi e alla personalissima sfida con La Ruota della Fortuna, Stefano De Martino ha visto questi ultimi giorni diverse notizie sul suo conto anche a livello personale. Il conduttore, infatti, è stata protagonista insieme alla sua dolce metà Caroline Tronelli. Il motivo? Una curiosa lite…

Stefano De Martino

I due sono stati pizzicati a litigare in un ristorante romano. Le immagini hanno presto fatto il giro del web con De Martino che ha dovuto aspettare il giorno seguente alla discussione per poter ridefinirsi “sereno” con la Tronelli.

Il caso Fedez e i biglietti “spariti”

Fedez

Come spesso capita, ecco anche Fedez essersi preso la scena in questi giorni. Il rapper ha fatto discutere per una vicenda legata a due concerti al Forum d’Assago con un “giallo” legato alla sparizione dei biglietti per gli eventi. Lo staff dell’artista ha dato delle spiegazioni, specie dopo il caso sollevato da Selvaggia Lucarelli, ma qualche dubbio è rimasto.

Il presunto nuovo amore di Belen

Belen Rodriguez

Altra affezionata della nostra rubrica è Belen Rodriguez che è tornata alle cronache per la presunta nuova fiamma, per altro ben mostrata anche di recente. Secondo i meglio informati, infatti, l’argentina starebbe mostrando a tutti un uomo da qualche tempo e adesso le cose sembrerebbero essere diventate fin troppp evidenti.

I primi concorrenti del Grande Fratello con Simona Ventura

Simona Ventura

C’è grande attesa per quella che sarà l’edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. La conduttrice ha annunciato una vera rivoluzione a partire dai concorrenti che saranno Nip. Eppure, dopo aver svelato i primi tre partecipanti del reality, le polemiche non sono mancate. Diversi utenti si sono lamentati…

La confessione di Melissa Satta

Melissa Satta

Per Melissa Satta è stato tempo di rivelazioni. L’ex Velina, infatti, ha confessato di non avere problemi relativamente alla differenza d’età con il suo compagno, Carlo Beretta. Ma nel corso della stessa intervista al podcast One More Time, ha svelato pure di aver vissuto in passato un momento di grandissima difficoltà dove aveva temuto di non riuscire ad andare avanti.