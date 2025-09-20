Federica Pellegrini svela un lato inaspettato della sua vita privata: una paura profonda che l’ha segnata fin da bambina.

Mentre Matteo Giunta ha raccontato il retroscena sulla gelosia di Federica Pellegrini, c’è un altro “segreto” emerso in un’intervista. Una confessione intima, sorprendente, che svela una fragilità nascosta dietro l’immagine della campionessa olimpica. “Una volta ho avuto una specie di crisi“, ha rivelato, come riportato da Vanity Fair. Ecco, a seguire, di che cosa si tratta.

Federica Pellegrini e il suo inaspettato “segreto”

Federica Pellegrini, icona del nuoto mondiale, ha raccontato un lato poco noto del suo rapporto con l’acqua. Nonostante una carriera leggendaria, la “Divina” ha ammesso: “Io e il mare non abbiamo ancora fatto pace. Ci guardiamo, ma a debita distanza. Io non nuoto dove non vedo il fondo“. Una rivelazione che spiazza, soprattutto per chi la identifica con l’acqua stessa.

“Mi sembra ancora oggi che sia accaduto tutto molto in fretta“, ricorda parlando del suo percorso da atleta. “Volevo arrivare prima delle mie compagne, mica medaglia d’oro alle Olimpiadi“. Eppure, dietro la determinazione si cela una sensibilità forte. “Vuol dire che la Pellegrini ha paura del mare? È così. Sono abituata a vedere il fondale, se c’è nero non mi tuffo“.

Da dove nasce la fobia della campionessa

Alla domanda se abbia paura di annegare, la risposta è netta: “No, non mi tuffo e basta. Non sono donna di mare, sono nata a Spinea, cresciuta tra Milano e Verona con una pausa a Parigi. Non chiedetemi del mare“. Nemmeno le immersioni sono riuscite a cambiare le cose: “Già fatto. proprio per superarla la paura, perché sono fatta così. Prima lezione per prendere il brevetto e lì è finito tutto“.

Un problema fisico di Federica Pellegrini si nasconde dietro il rifiuto del mare: “Mi porto dietro un’otite cronica da quando ero piccola. Non ce la faccio. Finita lì“.