Alcune piccole tensioni tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli avrebbero chiamato in causa Belen Rodriguez. Ecco perché.

Nelle scorse ore è stata raccontata una lite interessante, forse la prima “ufficiale” tra Stefano De Martino e la compagna, Caroline Tronelli. I due sono stati pizzicati in ristorante e solo l’indomani avrebbero fatto la pace. Secondo alcuni, le tensioni sarebbero dettate anche da Belen Rodriguez. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla questione.

La lite tra Stefano De Martino e Caroline

Il settimanale Oggi ha ricostruito nelle scorse ore una lite avvenuta in un noto ristorante a Roma tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. I due sono stati visti battibeccare nel locale e successivamente andare via separatamente. Nulla di particolarmente acceso ma abbastanza per attirare l’attenzione e far parlare appunto della prima litigata tra loro.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

La coppia avrebbe poi risolto tutto tra la sera e l’indomani mostrandosi insieme all’uscita dalla casa dove starebbero convinvendo. Se a detta di molti queste tensioni potrebbero essere causate dalle note vicende relative alla diffusione dei video intimi dei due, pare che per qualcuno, invece, dietro a tutto questo ci sarebbe addirittura… Belen Rodriguez.

Cosa c’entra Belen Rodriguez

Come sempre in ambito cronaca rosa e gossip si tratta di indiscrezioni e rumors ma dando uno sguardo a qualche voce passata ripresa da Dagospia, sembra che la Tronelli sia decisamente “gelosa” di Belen, ovvero dell’ex moglie di Stefano nonché madre del suo primogenito Santiago. “Lei è da sempre gelosa di Belen”, ha fatto sapere Dago. Ancora di più ha detto Nuovo facendo riferimento a presunti “incontri segreti”. Sarà quindi colpa dell’argentina se tra i due piccioncini qualcosa, ogni tanto, si surriscalda? Chi lo sa. Staremo a vedere come andrà a finire la questione e se ci saranno ulteriori dettagli e indiscrezione sul “triangolo” in questione diventato virale.