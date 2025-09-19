Veronica Pivetti, il rapporto con sua sorella Irene: arriva la domanda “fastidiosa”

L’attrice Veronica Pivetti è pronta ad una nuova avventura sulla Rai e in una intervista ha parlato anche di sua sorella Irene.

Una nuova fiction sulla Rai, ‘Balene‘, vedrà Veronica Pivetti e Carla Signoris protagoniste. In questo senso la prima è stata intervista da Repubblica con cui ha avuto modo, solo rapidamente, di parlare anche di sua sorella Irene, e delle note vicende giudiziarie che l’hanno vista coinvolta con un periodo assolutamente non facile vissuto.

Veronica Pivetti e il rapporto con l’età

Intervistata da Repubblica, Veronica Pivetti ha avuto modo di affrontare sviariati argomenti. Prendendo spunto proprio da ‘Balene’, che racconta del rapporto d’amicizia tra le due sessantenni, ecco l’attrice svelare il proprio feeling con la sua età: “Non è mai stata un tabù per me”, ha detto. “Vivo leggera, il periodo più pesante è stato dopo i 50 anni, un periodo di cambiamento”.

Sempre facendo riferimento al tempo che passa, la Pivetti ha aggiunto: “Devo essere croccante fino a 90? I 60 sono una liberazione, mi sento una novità: Veronica di 60 anni prima non c’era. Grazie a Dio ho un’opinione di me e del mio fisico: sono questa, sto crollando e chissenefrega”.

La domanda sulla sorella Irene

Nel corso dell’intervista a Repubblica, l’attrice ha avuto modo di rispondere anche ad una domanda sul rapporto con sua sorella Irene: “Ci vediamo pochissimo, lei sta a Milano, io a Roma. Facciamo vite diverse ma c’è un affetto grande. Ci siamo fatte una lunga telefonata ricordando l’adolescenza”. Nel confronto col media c’è però stata anche un quesito più preciso che riguarda la nota vicenda giudiziaria legata a Irene: “È una questione delicata, non ne voglio parlare. Mia sorella è quella con cui prendevo il tè il pomeriggio”, ha detto l’attrice rimasta un po’ infastidita e assolutamente abile anche a non soffermarsi sul tema.