Si torna a parlare degli atteggiamenti di Elodie e del suo modo di vestirsi in pubblico. Ecco il commento in diretta tv.

Dopo il caso censura che l’ha vista coinvolta, ecco Elodie tornare ad essere argomento di discussione in televisione. A chiamarla in causa è stata Antonella Elia che, in realtà, l’ha difesa da alcune recenti critiche come quella arrivata da Viola Valentino. Intervenuta a La Volta Buona, la Elia ha spiegato la sua visione, in generale, sulle critiche mosse alla cantante e al suo modo di approcciarsi non solo alla musica ma ai propri fan.

Elodie: le critiche e la posizione di Antonella Elia

Intervenuta in tv a La Volta Buona, nel pomeriggio di Rai 1 con Caterina Balivo, Antonella Elia ha avuto modo, tra i vari argomenti trattati, di parlare di Elodie e delle polemiche che sempre si susseguono sul suo conto e sul modo di porsi sia a livello lavorativo che “personale” con particolare riferimento agli outfit spesso provocatori.

Antonella Elia – www.donnaglamour.it

In questo senso, menzionando anche le critiche che l’artista aveva ricevuto di recente da Viola Valentino, la Elia ha detto: “Elodie esprime con il corpo un carattere forte e deciso. Quando c’è lei, guardo il suo look come prima cosa e fa parte del suo essere. Non è mai volgare”.

L’invidia

Infine, sempre la Elia ha voluto rispondere proprio alla Valentino: “Viola Valentino è invidiosa. Questa è invidia femminile. Purtroppo è così”, ha detto. In questo senso molti telespettatori avranno certamente ricordato quanto detto proprio dalla donna in merito all’artista: “Sono esibizioni gratuite che nulla hanno a che fare con la musica. Non serve togliersi le mutande”. Parole che già all’epoca avevano generato diverse e controverse reazioni trovando qualcuno favorevole e altri, soprattutto i fan diretti della cantante, contrari. Staremo a vedere se ci saranno risvolti dopo questa “difesa” della Elia.