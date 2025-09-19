“Non la portare più”: Wilma Goich spiazza tutti e chiama in causa Iva Zanicchi

Curioso aneddoto rivelato in diretta tv a La Volta Buona da Wilma Goich che ha ricordato quanto accaduto in passato con Iva Zanicchi.
Non solo le polemiche contro l’ex Edoardo Vianello, in queste ore Wilma Goich è stata protagonista a La Volta Buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, di una inedita confessione che ha in qualche modo coinvolto Iva Zanicchi e sua madre. In studio, tutti sono rimasti spiazzati e sorpresi dall’aneddoto della donna.
Wilma Goich: il retroscena che riguarda Iva Zanicchi
Ospite a La Volta Buona, programma di Rai 1 con Caterina Balivo, Wilma Goich ha avuto modo di intrattenere il pubblico in studio ma ovviamente anche i telespettatori con alcuni racconti molto divertenti. Non solo relativi alla sua vita ma anche ad altri personaggi noti come, in questo caso, Iva Zanicchi.
“Mia mamma era una grande pokerista. Mi accompagnò a Sanremo due volte e la prima volta avevo il camerino vicino a Iva Zanicchi”, ha spiegato la Goich. “Mia mamma la aiutava a sistemarsi il vestito e hanno iniziato a parlare”. Le due successivamente sono diventate amiche e si è scoperto che “il marito di Iva giocava a poker e mia mamma si aggiunse a loro”.
Da qui il curioso retroscena che ha lasciato il pubblico in studio completamente spiazzato ma divertito. Wilma ha raccontato, infatti: “Quando finì il Festival Iva mi disse: ‘Tua madre non la portare più’. Vinceva tutto!”, ha raccontato
Il lato personale
Nel corso della sua ospitata a La Volta Buona, la Goich ha avuto passaggi anche più personali come, per esempio, quelli sulla sua vita privata: “Non sono fidanzata e non mi voglio fidanzare, voglio avere tanti amici che devono essere preferibilmente giovani”, ha dichiarato la donna. “Così io posso insegnare qualche cosa e loro possono insegnare a me. Non faccio la badante, ne avrei bisogno io. Non mi sento anziana nonostante l’età”, ha concluso la Goich facendo riferimento suo “cervello giovane”.