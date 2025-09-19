Momento di forte commozione per Emma Marrone durante una serata evento dedicata a Pino Daniele. Ecco le immagini dell’accaduto.

I messaggi che manda Emma Marrone con la sua voce, la sua musica e il suo canto sono forti, precisi e decisi. E anche l’ultimo non è stato da meno, tanto che la stessa artista si è commossa praticamente in lacrime lasciando tutti i suoi fan a bocca aperta. La cantante è stata protagonista durante il recente concerto dedicato a Pino Daniele dove il gigante napoletano non è stato l’unico ad essere ricordato, almeno dalla Marrone.

Emma Marrone al concerto per Pino Daniele

Nelle scorse ore, in piazza del Plebiscito a Napoli, si è tenuto il concerto tributo a Pino Daniele, dal titolo “Pino è – Il viaggio del musicante”. Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco. In diversi hanno voluto rendere omaggio al fantastico compianto artista. Tra loro, oltre alle varie Fiorella Mannoia, Giorgia ed Elisa, c’era anche Emma Marrone.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

L’ex cantante di Amici è stata tra le assolute protagoniste della serata emozionando tutti i presenti con la sua voce ma anche con una doppia partitocolare dedica. Emma ha cantato il brano “Stare bene a metà” ed è proprio sul finale della canzone che non ha retto all’emozione.

Le lacrime sul palco: il video

La Marrone, come confermato da tantissimi fan che erano presenti all’evento, ha cantato con il suo solito stile il brano, quasi recitando determinati e significativi versi: “Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui…”. Proprio in questi momenti, la donna non ha retto e quasi in lacrime ha prima salutato Pino Daniele guardando il cielo e poi, come spesso le capita, ha voluto omaggiare anche suo padre. “Buon compleanno papà“, ha detto commuovendosi e raccogliendo applausi e parole d’affetto anche sui social.