“Pensavo di non sopravvivere”: il momento più duro di Melissa Satta

Un racconto molto intenso di quanto vissuto: Melissa Satta ha sorpreso tutto raccontando il periodo più complicato della sua vita.

Intervenuta al podcast One More Time, Melissa Satta si è raccontata a tuttotondo. Non solo l’attuale relazione con Carlo Beretta con particolare riferimento alla differenza d’età. L’ex Velina ha guardato anche al passato con un focus al periodo più difficile vissuto dove ha dovuto ricorrere ad uno specialista per poter andare avanti.

Melissa Satta racconta il periodo più difficile

“È stata forse la cosa più dura che ho dovuto affrontare nella mia vita”. Tra i vari passaggi dell’intervista di Melissa Satta al podcast One More Time c’è stato sicuramente quello del momento difficile vissuto dopo la separazione da Boateng, padre di suo figlio Maddox. L’ex Velina lo ha raccontato con grande forza e tanta sincerità, ammettendo di aver avuto grosse problematiche a superare il tutto.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

Per lei è stata “una cosa che mi ha fatto stare malissimo. Non tanto perché ero ancora innamorata, ma perché avevo fallito in qualcosa che per me non poteva fallire. Potevo sbagliare nel lavoro, ma nella vita privata… il matrimonio era uno e per sempre, quella era la mia visione all’epoca”.

L’aiuto e i psicofarmaci

La Satta ha raccontato ancora al podcast: “Ora ho fatto un percorso e imparato delle cose nuove anche in questo, ma allora per me era ‘per sempre’, ci credevo davvero. Adesso la vedo un po’ diversamente, capisco che ci possono essere dei cambiamenti e succedono anche queste cose”.

Melissa con grande sincerità ha spiegato che dopo la separazione sia stata “una tragedia per me. Sono arrivata a un punto in cui ho detto: ‘non ce la faccio, non sopravvivo a questa cosa‘. Non sapevo come gestirmi, ho provato ad attaccarmi ai miei amici, ma niente mi faceva stare bene. Ho detto: ho bisogno di qualcuno che mi trovi una soluzione, io da sola non la trovavo”.

L’aiuto è arrivato grazie ad uno specialista che lei ha chiamato “strizza” e anche all’uso, solo per un brevissimo periodo, di psicofarmaci: “Sì, mi ha aiutato, per fortuna è durato poco. Sono stata molto brava anche in quello: ad un certo punto l’ho chiamato e gli ho detto che avevo finito, che stavo proprio bene”, ha detto l’ex Velina.