Il retroscena su Ballando con le Stelle: una coppia sarebbe “scoppiata” ancora prima di iniziare. Ma attenzione, entrambi i protagonisti sono in gioco.

Non è ancora iniziata la gara ma Ballando con le Stelle sta già facendo molto parlare. Non solo per la rivelazione di Milly Carlucci su come convinca i vip a partecipare ma anche per alcune indiscrezioni che riguarderebbero le coppie. Una in particolare sarebbe “scoppiata” ancora prima dell’inizio anche se, sia la concorrente che il danzatore, ora sono ancora in gioco avendo “solo” cambiato partner.

Ballando con le Stelle: la coppia “scoppiata”

Le voci su Ballando con le Stelle sono già tanti e uno di questi riguarderebbe ben due protagonisti di questa edizione prossima a partire. Pare, infatti, che una coppia inizialmente scelta per stare insieme e partecipare alla gara competitiva sia “scoppiata” nelle fasi iniziali quando ancora la Carlucci stava decidendo, appunto, gli accoppiamenti.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

Coinvolta in questo retroscena sarebbe Andrea Delogu e con lei l’attuale partner Nikita Perotti che non sarebbe stato, almeno inizialmente, quello prescelto. Pare, infatti, che La Rossa fosse stata pensata in coppia con Pernice, prima di un cambio in extremis…

Tutti i nomi: il retroscena

A riportare la voce è stato Dagospia che ha scritto senza giri di parole: “Finita la storia d’amore con Luigi Bruno, Andrea Delogu si concentra sul lavoro. Pronta a tornare alla conduzione de ‘La Porta Magica’ e a scendere in pista a ‘Ballando con le Stelle’ con Nikita Perotti. In realtà Delogu avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, che affiancherà Francesca Fialdini”, si legge.

Da qui, però, la decisione di cambiare: “In extremis il cambio partner, non per volontà di Delogu, nessuna manovra di Fialdini e una decisione solo ‘accolta’ da Milly Carlucci. Ma chi ci ha messo lo zampone e ha tolto Pernice alla Delogu?“, ha scritto Dago facendo intendere che qualcosa abbia, forse, voluto e richiesto così…