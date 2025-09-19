Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: come hanno festeggiato il primo anno insieme

Amore a gonfie vele per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che hanno festeggiato in modo romanticissimo il loro primo anniversario.

Dopo aver smentito a parole la presunta crisi, ecco che Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno avuto modo di festeggiare il loro primo anniversario come coppia. I due si sono avvicinati durante la trasmissione di Rai 1, Ballando con le Stelle, e da quel momento non si sono più allontanati arrivando anche fare progetti per il futuro.

Primo anniversario per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Negli ultimi mesi sono stati sicuramente tra i personaggi del mondo della tv maggiormente chiacchierati e, va detto, quasi sempre in positivo. Al netto di una serie di rumors, poi prontamente smentiti, su una crisi, per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la relazione è sempre stata un continuo crescendo. La conferma è arrivata anche in queste ore.

Bianca Guaccero – www.donnaglamour.it

In occasione del loro primo anniversario, infatti, la coppia ha deciso di festeggiare in modo molto intimo ma comunque di condividere con i fan un istante della serata vissuta. I due hanno condiviso una foto molto romantica davanti al Colosseo con un bacio dolcissimo e una scritta emblematica: “Un anno di noi“.

I progetti per il futuro

Che la coppia sia solida e innamorata lo si era capito da tempo e anche di recente in occasione del compleanno di Pernice. Adesso, l’ulteriore conferma con l’anniversario che sembra essere trascorso assolutamente con gioia e soprattutto con un sentimento sempre più grande. Non è, infatti, un segreto, che se le cose dovessero continuare così, si potrebbe anche pensare alle nozze e, chissà, ad allargare la famiglia. I due non hanno mai nascosto questa possibilità. L’unica certezza, ad ogni modo, resta il presente. Un’attualità che li vede felici e innamorati. Per il futuro bisognerà attendere. Staremo a vedere cosa succederà…