“Voglio un loft di 300mq, palestra e cinema”: il progetto di Guendalina Canessa

L’ex volto anche del GF, Guendalina Canessa, ha raccontato il suoi profetti immobiliari con un desiderio molto importante a livello di casa.

Si è trovata spesso a commentare alcuni casi di cronaca rosa degli ultimi tempi come la relazione di Francesco Totti e il divorzio con la Blasi. Ora Guendalina Canessa si è occupata di questioni personali come il desiderio di una nuova casa decisamente ampia, spaziosa e soprattutto con alcuni comfort non per tutti come palestra e cinema.

Guendalina Canessa e la casa da affittare

Sempre molto seguita sui social, Guendalina Canessa è intervenuta con una serie di stories spiegando alcune delle sue recenti attività. In particolare, la donna ha raccontato di voler mettere in affitto la sua casa a Milano con l’obiettivo, successivamente, di trovarne una più grande da comprare che possa realizzare il suo sogno.

“Ho comprato questa casa tipo 18, 19 anni fa, nel pieno centro di Milano, vicino al Duomo, vicino a Montenapoleone, ma non la voglio mettere su Airbnb anche se ci guadagnerei di più, perché me la massacrerebbero”, ha spiegato la donna. “Questa casa è stata comprata con tanto sudore, è una chicca, io la amo da morire, infatti non la voglio vendere”.

Il sogno immobiliare

Detto della casa da mettere in affitto, la Canessa ha quindi svelato quale sia adesso il suo sogno immobiliare: una dimora con alcuni comfort non per tutti. “Cerco un loft della madonna, 280-300 metri quadri“, ha dichiarato. Le esigenze della donna e della sua famiglia sembrano essere decisamente importanti: “Noi ci viviamo tantissimo la casa, amiamo stare in casa. Quindi sala cinema, palestra… io non voglio neanche più andare in palestra! Voglio murarmi in casa mia. Quindi deve avere tutti i comfort, deve essere pazzesca”.

Insomma, le ambizioni della Canessa sono grandi ed è giusto sognare. Staremo a vedere se sarà fortunata nella ricerca oppure no. Siamo sicuri che molto presto ci saranno aggiornamenti.