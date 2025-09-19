Andrea Damante, dedica a Elisa Visari: il primo compleanno da mamma è speciale

Momento di grande dolcezza e romanticismo a casa di Andrea Damante e Elisa Visari con la ragazza, neo mamma, che ha festeggiato il compleanno.

Andrea Damante ha condiviso sui social una dedica dolcissima per Elisa Visari, in occasione del suo compleanno. L’ex tronista di Uomini e Donne e deejay veronese ha scelto una foto tenerissima che ritrae Elisa a letto insieme al loro piccolo Liam, nato da pochissimi giorni. Un’immagine in bianco e nero che trasmette intimità e amore, accompagnata da parole profonde, diventate subito virali.

Andrea Damante: la dedica a Elisa Visari

In queste ore un dolcissimo messaggio di Andrea Damante per la sua dolce metà, Elisa Visari, ha fatto il giro del web. Dopo essere diventati da pochi giorni genitori, è stato tempo di festeggiare un nuovo traguardo: il compleanno della ragazza, il primo da mamma. “Buon compleanno creatura meravigliosa!! Mi hai salvato la vita”, ha scritto Damante, aggiungendo un cuore rosso e il tag al profilo della compagna.

Per la coppia si tratta di un momento speciale e indimenticabile. La nascita del primogenito Liam, infatti, ha segnato un nuovo capitolo nelle loro vite, cementando ulteriormente il legame che li unisce da oltre tre anni. La scelta di condividere pubblicamente una dedica così intima sottolinea non solo la gioia per il compleanno di Elisa, ma anche la gratitudine che Andrea prova nei suoi confronti come donna e come madre.

Elisa Visari, influencer e modella, è apparsa radiosa e serena nello scatto, mentre stringeva a sé il piccolo. Per lei è il primo compleanno da mamma, un traguardo che coincide con l’inizio di una nuova avventura familiare. Non sorprende quindi che Damante, da sempre molto legato ai social, abbia voluto rendere partecipi i suoi seguaci di un momento tanto significativo.

Un nuovo inizio da genitori

La dedica ha subito fatto il giro del web, raccogliendo commenti affettuosi e congratulazioni da fan e amici. In tanti hanno sottolineato la bellezza del messaggio, semplice ma allo stesso tempo ricco di dolcezza vista soprattutto l’immagine scelta. Andrea ed Elisa, dopo mesi di attesa e di emozioni, possono ora vivere la loro quotidianità da genitori, circondati dall’amore reciproco e dalla gioia di stringere tra le braccia il piccolo Liam. Una nuova famiglia è quindi pronta a scrivere insieme i propri capitoli più belli.