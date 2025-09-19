“Non riusciva proprio a trattenersi”: Meghan Markle e lo sgarbo nei confronti di re Carlo

Meghan Markle fa un duro affronto durante la visita di Trump e irrita Re Carlo: il post social non passa inosservato.

Un semplice scatto condiviso sui social può trasformarsi in un caso diplomatico quando a pubblicarlo è Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha scelto un momento particolare per aggiornare il profilo Instagram della sua azienda, attirando ancora una volta l’attenzione della stampa britannica e provocando imbarazzo a Palazzo, proprio mentre Re Carlo accoglieva Donald e Melania Trump a Londra.

Meghan Markle irrita Re Carlo

Sembrava che le tensioni tra i Sussex e la Corona si fossero finalmente attenuate dopo i recenti tentativi di riavvicinamento, ma la tregua è durata poco.

Questa volta Harry non ha avuto alcun ruolo: la frattura è stata provocata da Meghan Markle, che ha deciso di condividere una foto apparentemente innocente sul profilo della sua azienda, As Ever.

Nell’immagine, Meghan indossa un abito lungo celeste in cotone, un cappello di paglia a tesa larga e si china per sistemare un vaso in giardino. Il commento a corredo recita: “Le stagioni cambiano, ma il giardino resta magico“.

Il contenuto, di per sé privo di messaggi diretti o riferimenti a eventi specifici, avrebbe potuto essere pubblicato in qualsiasi altro giorno. Eppure, la scelta di diffonderlo proprio mentre a Londra si teneva il banchetto di Stato in onore dei Trump non è passata inosservata. Secondo alcuni osservatori, l’intento della Duchessa era chiaro: richiamare l’attenzione dei media proprio nel momento in cui l’opinione pubblica era concentrata sulla Famiglia Reale.

Re Carlo, l’affronto di Meghan Markle durante la visita di Trump

In Inghilterra, i tabloid non hanno perso tempo nel sottolineare la coincidenza. Alcuni utenti sui social hanno commentato con ironia: “Non riusciva proprio a trattenersi. Doveva pubblicare qualcosa, qualsiasi cosa, oggi“. Altri hanno scritto: “Possiamo concentrarci sulla famiglia reale, per favore?” o ancora: “Niente potrà mettere in ombra William e Catherine“.