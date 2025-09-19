Pasquale La Rocca svela: “Barbara D’Urso? Mi fa la ramanzina se…”

Pasquale La Rocca svela i retroscena della sua partnership con Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: “Instancabile”.

L’atmosfera è carica di attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che quest’anno celebra i vent’anni del programma. Tra i protagonisti più chiacchierati figura Pasquale La Rocca, ballerino napoletano e maestro tra i più vincenti dello show, che farà coppia con Barbara D’Urso. La loro unione promette scintille, tra prove estenuanti, disciplina e il carattere forte della conduttrice. Intervistato da Gente, La Rocca ha parlato della sfida che li attende e del legame che si sta creando con la sua partner.

Barbara D’Urso tra disciplina e passione

Pasquale La Rocca ha descritto Barbara D’Urso come una donna instancabile, pronta a dare tutta se stessa sul palco.

“Barbara è una macchina, è determinata, puntuale, si allena tanto e vuole sempre ripetere i passi. Non si lamenta mai, anzi mi fa mille domande per capire e migliorare” ha raccontato il danzatore.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, il programma di Rai TV – www.donnaglamour.it

Secondo lui, la conduttrice ha saputo affidarsi con fiducia, mettendo da parte il suo naturale bisogno di controllo: “Per una donna abituata a gestire tutto, non deve essere facile fare un passo indietro e lasciarsi portare, ma lei lo sta facendo con grande coraggio“.

A chi insinua che la D’Urso fosse già esperta di danza, La Rocca ha risposto con fermezza: “Non è una ballerina. Aver preso qualche lezione in passato non significa conoscere gli stili e le coreografie che ci aspettano“.

Le ramanzine e i segreti fuori dalla pista

Oltre alla grinta in sala prove, il ballerino ha svelato un lato più personale della loro collaborazione. “Non toglietele il cibo” ha scherzato, parlando della rigidità di Barbara sul tema alimentazione.

La Rocca ha raccontato che la conduttrice segue una dieta equilibrata e lo rimprovera se cede a qualche tentazione: “Se capita che mi chiami la sera e scopre che sto mangiando biscotti con il tè, mi fa la ramanzina perché dice che non mi fa bene“. Una complicità che va oltre la pista da ballo e che potrebbe trasformarsi in una carta vincente.

“Voglio creare con lei qualcosa di unico ed emozionante. La competizione c’è, ma insieme possiamo affrontarla a testa alta” ha concluso.