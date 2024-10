Guendalina Canessa commenta il caso Totti: “Se fai l’amante di uno con 3 figli…”

Curiosa presa di posizione di Guendalina Canessa che ha commentato i presunti nuovi tradimenti di Totti alla Bocchi.

Di fatto è scoppiato un nuovo caso Totti. Pare, infatti, dopo uno scoop del settimanale Gente, che l’ex capitano della Roma possa aver avuto un flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. E Noemi Bocchi? Appunto… Proprio di questa situazione ha voluto parlare Guendalina Canessa che tramite alcune stories social ha detto la sua probabilmente proprio nei confronti di colei che è “subentrata” dopo la rottura del Pupone con la Blasi.

Guendalina Canessa e il caso Totti-Bocchi-Jacobelli

Francesco Totti e Noemi Bocchi

In alcune stories su Instagram, la Canessa ha voluto dire la sua sul caso Totti e il presunto nuovo flirt con la Jacobelli che, di conseguenza, vorrebbe dire un tradimento all’attuale dolce metà, Noemi Bocchi.

“Io dico, ma se voi siete malati e dipendenti dal sesso, perché cacchio vi fidanzate! Fate i porci in giro e non prendete per il cu*o nessuno. Non vi fidanzate se siete malati!”, il primo commento della Canessa.

Guendalina ha poii proseguito: “Cornute a vita sarete. Contente voi! Io non ci sto. Che poi, non per fare la stro*a, ma una donna che fa l’amante di un uomo con tre figli, cioè, che ti aspettavi, che ti pensavi? ‘Ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all’inferno’… Il karma gira, prima o poi gira sempre. E mo’? Te la pigli nel… Che te pensavi sorella!”, ha aggiunto senza mai citare la Bocchi e facendo riferimento allo scoop di Gente sul Pupone.

Capitolo donne

Il discorso della Canessa si è poi allargato a tutte le donne single. In questo senso Guendalina si è inserita nel contesto: “Poi per la rubrica ‘lo schifo continua’, periodo molto difficile per noi donne single. Se siete leggere e accettate una botta e via, beate voi. Giuro, vi stimo. Ma, purtroppo, io non sono così purtroppo. E infatti, oggi, che non c’è più il corteggiamento, l’uomo ha perso tutto l’allure. Conquistare una donna non è più così difficile come un temo, anzi è fottutamente facile e schifosamente veloce. E quindi ormai io non rispondo più. Anche io mi sposerò da sola”.