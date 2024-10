Heather Parisi, il viaggio sospetto: “Col cuore…”

Un messaggio social con tanto di foto in aeroporto per Heather Parisi ha fatto scattare tantissimi rumors. Dove sarà diretta la donna?

Ultimamente tanto discussa, soprattutto in relazione al suo rapporto con la figlia Jacqueline, Heather Parisi torna sulla bocca di tutti dopo una foto scattata e pubblicata su Instagram che la vede essere prossima ad intraprendere un viaggio. La destinazione scelta, fino ad ora segreta, ha generato diverse reazioni da parte dei fan.

Heather Parisi, il viaggio sospetto: le ipotesi

Heather Parisi

“In viaggio“. Sono bastate solo queste parole, accompagnate da una foto in aeroporto, per far scattare un sacco di ipotesi e teorie sulla prossima partenza di Heather Parisi.

La donna, che non ha voluto aggiungere altro fatta eccezione per la geolocalizzazione a Hong Kong, sembra essere in partenza. Dopo alcune settimane in Italia, infatti, lei e famiglia sono tornati a casa ma adesso sembrano pronti per un’altra partenza.

In questo senso, tantissimi utenti hanno iniziato a fare ipotesi associando il viaggio sospetto ad un possibile avvicinamento alla figlia Jacqueline che sta per renderla notta. La ragazza e Ultimo si trovano a New York e in molti, notando anche un volo sul tabellone fotografato, hanno sperato in una reunion tanto attesa. “Il viaggio del cuore”, “Sta andando dalla figlia”, “Pensa alla destinazione col cuore e vai dall’altra tua famiglia”, si legge nei commenti.

Il nipotino in arrivo

La Parisi era finita nel mirino di qualche criticone per il suo legame non ottimale con la figlia Jacqueline. Una situazione che, però, almeno a parole, non dovrebbe vedere coinvolto il nipotino in arrivo. Infatti, al netto delle diatribe tra madre e figlia, la ballerina da poco aveva detto a Verissimo: “Divento nonna, ti rendi conto? Sono estasiata. Non so tu, ma la nonna non è la protagonista. Qui i veri protagonisti sono la mamma e il papà. Io sono davvero felice e non vedo l’ora di conoscere i miei nipoti […]”.