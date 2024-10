Tra le giudici più temute a Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha raccontato alcuni retroscena relativi alla trasmissione.

Sempre tra le protagoniste più in vista di Ballando con le Stelle, la giudice Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare dello show di Rai 1 e del rapporto con gli altri compagni di avventura della giuria. Nella sua newslettere, la penna graffiante ha svelato alcuni dettagli in merito al suo feeling con i vari Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Alberto Matano.

Selvaggia Lucarelli e il rapporto con i giudici di Ballando

La Lucarelli ha spiegato di aver avuto degli alti e dei bassi con alcuni suoi colleghi a Ballando. Per esempio su Fabio Canino, la penna graffiante ha detto: “A Canino non ho rivolto la parola per un anno (ora sì)”. Più o meno stesso discorso in merito a Carolyn Smith: “Con Carolyn ci siamo elegantemente detestate, in altre amate (quest’anno per esempio)”.

Su Mariotto, Zazzaroni e Matano, poi, la bella Selvaggia ha aggiunto: “Siamo talvolta su pianeti diversi, in altri anni ci divertiamo insieme ai confini del bullismo”, le parole su Mariotto. Poi su Zazzaroni e Matano spiega: “Con Ivan invece ci siamo sempre voluti bene. Con Alberto abbiamo imparato a conoscerci e a rispettarci, con affetto”.

Il retroscena su Sonia Bruganelli

Sempre nella sua newsletter, la Lucarelli aveva poi dedicato ampio spazio al “capitolo Sonia Bruganelli”. In questo senso la penna graffiante ha dichiarato di essere stata a conoscenza del fatto che la donna abbia provato ad ottenere il suo ruolo di giudice a Ballando in passato e di essersi ritrovata a fare i conti con alcune situazioni non proprio spiacevoli che, però, alla fine si sono risolte e che la vedono ancora oggi al suo posto dietro la scrivania della giuria.