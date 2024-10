Selvaggia Lucarelli svela: “Bruganelli voleva il mio posto, ecco la verità”

Retroscena, date e incontri: Selvaggia Lucarelli racconta la sua verità su Sonia Bruganelli e Ballando con le Stelle.

Clima teso a Ballando con le Stelle tra la giudice Selvaggia Lucarelli e la concorrente Sonia Bruganelli. Non solo per quanto concerne le esibizioni di quest’ultima ma anche per via di qualche retroscena che ora è venuto definitivamente a galla e che riguarda il desiderio della Bruganelli di entrare in giuri nello show proprio al posto della penna graffiante. A fare chiarezza con la sua verità è stata proprio la scrittrice e giornalista nella sua newsletter citata da svariati media in queste ore.

Selvaggia Lucarelli, la verità su Sonia Bruganelli a Ballando

Selvaggia Lucarelli

Nella sua newsletter, la Lucarelli ha raccontato come sarebbero andate le cose tra lei, Ballando con le Stelle e Sonia Bruganelli, attuale concorrente della trasmissione. La vicenda fa riferimento alle voci secondo cui la Bruganelli, appunto, prima di entrare nel cast come ballerina avrebbe provato a soffiare il posto da giudice alla penna graffiante.

In questo senso, la Lucarelli ha spiegato che i primi malumori partirono nell’edizione alla quale prese parte il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli che non fu trattato benissimo tanto da portarla a reagire in malo modo. “Il pubblico mi sostenne molto, ma insomma, con cast e produzione non ci lasciammo benissimo”.

Da qui la valanga di voci sul suo futuro e i dubbi sulla sua presenza. Ed è in questa situazione che, stando al racconto della Lucarelli, la Bruganelli avrebbe fatto le sue mosse: “Lei si muove. Non è più in Mediaset con cui ha chiuso non in pace e si propone come giurata tramite appunto i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere. Non dico niente. Non lo dico né a Milly Carlucci né a nessuno […]”.

La battuta e il messaggio

Ma è proprio il sapere tutto che dà a Selvaggia un vantaggio: “[…] All’ultimo incontro, al momento dei saluti, a un autore dico scherzando: ‘ma quindi niente Bruganelli?’ Non sapevano che io lo sapessi, si alleggerisce il tutto con una battuta e non se ne parla più. Vengo poi a sapere da altre fonti che le era stato proposto di fare la concorrente ma che aveva rifiutato. O giurata o nulla”.

La Lucarelli ha anche aggiunto il dettaglio di un messaggio prima della partenza di Ballando: “Sonia, prima dell’inizio, mi manda anche un messaggio carino facendo finta che non esista il pregresso di cui vi ho raccontato e io le auguro in bocca al lupo. Voglio dire, è legittimo cercare di prendersi il mio posto se sai che forse me ne vado e tra l’altro credo che la fila per accaparrarsi quella sedia arrivi ai confini con la Svizzera. Certo, io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi, il suo quello in cui il potere fatto di agganci, agenti e (ex)marito influente ha un ruolo centrale. Io sono forte solo del mio lavoro”.