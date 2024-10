“Dalla mattina alla sera in chiesa”: la svolta mistica di Nina Moric

Un cambio radicale nella vita di Nina Moric: la modella avrebbe preso della particolari abitudini durante la settimana. Ecco cosa le succede.

L’abbiamo vista sotto ogni veste possibile e coinvolta in diverse questioni tra privato e lavoro. Adesso, però, Nina Moric potrebbe aver avuto l’ennesima svolta della sua vita. Una svolta che Dagospia ha definito “mistica”. Ebbene sì, perché pare che la donna abbia cambiato da qualche tempo le proprie abitudini trovando conforto nella… preghiera.

La svolta mistica di Nina Moric

Nina Moric

Spesso chiamata in causa per le note vicende sentimentali e non solo con Fabrizio Corona, suo ex e padre di suo figlio, la Moric sembra aver trovato un po’ di pace nella sua vita. Il merito? Della svolta religiosa che Dagospia in queste ore ha definito “mistica”.

Sul noto portale, infatti, ecco alcune curiose novità per la nota modella: “Fermi tutti! Ci risiamo, Nina Moric ha una nuova e potentissima svolta mistica“, si legge. Ed entrando nel dettaglio: “Prega in latino dalla mattina alla sera e viene spesso avvistata in una chiesetta in centro a Milano vagare tra un banchetto e un confessionale. Si tratta di lei o di una sua sosia? Il mistero si ingrossa”.

“Il mio amore? Gesù”

Il rumors sulla Moric, per la verità, fa eco alle parole che la stessa modella aveva usato qualche tempo fa nel corso di una intervista a Top nella quale aveva parlato del nuovo percorso “religioso” intrapreso.

“Gli uomini, per adesso, mi stiano alla larga, non li voglio più vedere nemmeno in cartolina. Il mio amore più grande è Gesù, mi basta lui e so che non mi abbandonerà mai. Ho Gesù al mio fianco e mi sento così sicura e protetta”, aveva detto la Moric. Ed entrando nel dettaglio di questa sua nuova parte di vita: “Ho trovato nella preghiera e nel conforto di Gesù la strada giusta. È l’unico grande amore, lui mi ama incondizionatamente, a prescindere da tutto”.