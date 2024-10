Federico Fashion Style, scoppia la bufera per il nuovo profumo “Circonciso”

Il noto parrucchiere dei Vip, Federico Fashion Style, ha presentato il suo ultimo profumo: per lui pioggia di critiche per il nome scelto.

Ci risiamo: Federico Fashion Style fa discutere. Il motivo? Il suo nuovo profumo che ha sollevato un’ondata di critiche sui social. Decine i commenti negativi sotto al post di presentazione della fragranza che ha preso il nome di “Circumcised”, ovvero “Circonciso”. Per il noto parrucchiere dei Vip, tra l’altro, si tratta del secondo episodio simile.

Federico Fashion Style e le critiche per il profumo

Federico Lauri Fashion Style

“Un viaggio sensoriale che inizia con un abbraccio caldo e avvolgente di cristalli d’ambra… nel cuore pulsa un bouquet floreale, delicato e prezioso, che sboccia inaspettato, donando una freschezza inattesa dal carattere genderless”. Sono state queste le parole usate da Federico Lauri per presentare sui social il suo nuovo profumo “Circumcised”.

“Le note di fondo, profonde e sensuali, sono come un’ aurea muschiata che avvolge la pelle di un prezioso legno cashmere, lasciando una scia di ambra grigia magnetica e indimenticabile. Quando indossi Circumcised la pelle si rivela in nuovo inizio, più luminosa e sensuale che mai”, ha proseguito il parrucchiere per elogiare la fragranza.

Parole che, però, non sembrano aver impedito a tantissimi utenti di commentare in modo negativo il suo post. Infatti, per Lauri è stata pioggia di critiche per il nome scelto: “Immagino che conclave di team creativi sia servito per ritenere che il taglio del prepuzio fosse un ottimo nome per un profumo”, si legge. “Ma ti rendi conto del nome che hai scelto? Non è credibile…”, ha detto qualche altro.

Il precedente

Il profumo “Circumcised” e le critiche ricevute per il nome, in realtà, non è il primo caso di polemica per Lauri. In precedenza, infatti, lo stesso parrucchiere dei Vip aveva presentato un’altra fragranza che aveva generato tante polemiche. A settembre 2023, infatti, Federico aveva annunciato l’uscita di SQVIRT. Anche in quel caso era stata bufera per il nome scelto e per il gioco con i doppi sensi.