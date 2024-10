Anche Geppi Cucciari, ogni tanto, non ha la risposta pronta. Vedere per credere quanto successo con Antonella Clerici su Sanremo…

Un siparietto particolare è andato in scena nella trasmissione di Antonella Clerici ‘È Sempre Mezzogiorno’. Protagonista, ovviamente, la padrona di casa ma anche Geppi Cucciari che si è trovata spiazzata da una domanda della conduttrice a proposito del Festival di Sanremo e di una sua eventuale partecipazione alla kermesse del 2025 con Carlo Conti.

Geppi Cucciari a Sanremo? La risposta

Ospite del programma di Antonella Clerici ‘È Sempre Mezzogiorno’, Geppi Cucciari si è trovata a rispondere ad una curiosa domanda della conduttrice a proposito di Sanremo 2025 e della possibilità di fare ritorno all’Ariston sotto altre vesti rispetto al passato.

In questo senso tra le due c’è stato un momento di leggero imbarazzo: “Tu Sanremo l’hai già fatto. Ma se Carlo Conti ti chiamasse e ti dicesse di andare a fare una puntata con lui, cosa risponderesti?”, ha domandato la brava Antonella.

Dal canto suo la Cucciari non è stata subito in grado di rispondere e la Clerici è di nuovo intervenuta: “Va bene dai, stasera c’è Splendida Cornice. Ti ho salvata”.

Dopo qualche istante, però, ecco la risposta alla domanda principale: “Grazie Anto. Però sarebbe un piacere, Carlo Conti è stupendo. Io tra l’altro non ho mai fatto Sanremo, sono stata solo ospite una serata”. Messaggio mandato a Carlo Conti. Vedremo se il presentatore vorrà farci un pensierino…

Cosa sappiamo su Sanremo 2025

In vista della prossima edizione del Festival di Sanremo 2025 non abbiamo troppe notizie. In particolare si attendono gli annunci di Carlo Conti soprattutto in tema co-conduttori. Il presentatore ha solamente comunicato chi si occuperà di Sanremo Giovani e del Dopo Festival. In questo caso, il compito è ricaduto su Alessandro Cattelan, annunciato ufficialmente in vista del prossimo febbraio.