Asia Argento allo scoperto: tutta la verità sulla presunta storia con Simone Bozzelli

Dopo una serie di rumors sul loro conto, Asia Argento è voluta intervenire, a modo suo, sulle voci di flirt con Simone Bozzelli.

Nuovo amore per Asia Argento? Al momento pare proprio di no. I rumors che volevano la donna aver intrapreso una relazione con Simone Bozzelli sono stati fermati quasi sul nascere dalla diretta interessata che sui social, con un post che la vede protagonista proprio insieme all’uomo, ha tenuto a fare alcune precisazioni.

Asia Argento e Simone Bozzelli, tutta la verità

Asia Argento

I rumors sul presunto flirt tra la Argento e Bozzelli erano nati dopo che i due avevano sfilato insieme sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma. Asia e Simone erano sembrati a proprio agio e anche molto complici, cosa che aveva portato ad ipotizzare una possibile relazione tra i due.

A quanto pare, nulla di tutto questo visto che la stessa Asia ha commentato con ironia e facendo le giuste precisazioni ogni cosa con un post su Instagram: “Sarà che Longlegs è un film horror (fra l’altro paurosissimo) quindi per me uno spasso, sarà che l’ho visto con Simone che amo alla follia anche se non è il mio fidanzato ma ieri sera alla Festa del Cinema di Roma mi sono sentita stranamente a mio agio e mi sono divertita un sacco”.

Le parole di Bozzelli

Lo stesso Bozzelli aveva commentato la serata vissuta a Roma al Festival del Cinema in compagnia della Argento. In questo caso, il regista aveva detto: “Serata di apertura con la mia anima gemella”. Parole che hanno generato la risposta della Argento, che tra i commenti si era lasciata andare ad una rivelazione: “Per la prima volta in vita mia ero a mio agio grazie a te”.

Al netto delle smentite, va detto, tantissime persone sono convinte che tra i due, in realtà, possa esserci davvero del tenero. Staremo a vedere…