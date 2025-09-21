Aurora Ramazzotti, 10 anni di carriera: il video del primo provino, ecco come era

Un traguardo importantissimo nella carriera di Aurora Ramazzotti che ha ricordato l’inizio della sua “storia” nel mondo dello spettacolo.

Ha raccontato da poco le cose imparate da quando è diventata madre, ma adesso per Aurora Ramazzotti è stato tempo di ripercorrere ben dieci anni di carriera da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tramite un intenso filmato, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha mostrato anche il suo primo provino.

Aurora Ramazzotti: dieci anni di carriera

Siamo abituati a vederla ormai sul piccolo schermo e sui social da diverso tempo ma in pochi si ricordano che la carriera nel mondo dello spettacolo di Aurora Ramazzotti sia iniziata addirittura dieci anni fa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha celebrato in queste ore il suo personalissimo traguardo ripercorrendo le tappe fin dal primo provino fatto.

Nello specifico, Auri ha deciso di condividere su Instagram gli inizi del suo percorso sul piccolo schermo con il provino per X Factor quando, nel lontano 2015, era stata scelta per presentare il daily del famoso game show.

Il primo provino: il racconto e il video

“Giugno 2015. Mi arriva una chiamata che mi cambierà la vita”, ha esordito nel video Aurora. “Avevo appena finito gli esami di maturità e dietro a quel visetto un po’ tondino si nascondeva un cuore spezzato e l’insicurezza di chi non sa nemmeno chi è, figuriamoci cosa vuole diventare. L’allora agente di mia mamma, Frank, mi disse che qualcuno mi voleva per un provino. Io andai completamente ignara di cosa fosse un provino (manco i capelli m’ero spazzolata) e non solo avevo aspettative quasi sotto lo zero, proprio non era nei miei programmi fare una cosa del genere […]”.

La Ramazzotti ha spiegato quindi che dopo quel provino fu chiamata per “condurre la fascia diurna di X Factor”. Un’esperienza importantissima che è stata per lei il trampolino di lancio: “Oggi è settembre del 2025, il mio percorso procede a gonfie vele. Sono passati dieci anni da quando ho deciso di abbandonare le certezze, abbracciare l’incertezza ed espormi a un mondo che non riusciva (e forse ancora non riesce) a sgranare gli occhi per vedere oltre l’etichetta gigante che mi precedeva in ogni posto in cui andassi. Oggi so che ho scelto bene, oggi ringrazio la mia beata impulsività, oggi mi stringerei forte forte tra le braccia e mi direi AVANTI TUTTA, il futuro ti riserva delle cose stupende”, ha concluso la Ramazzotti che si è quindi raccontata con tutta la semplicità del caso mostrando immagini inedite di come era all’epoca dei suoi inizi.